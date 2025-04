Finale gegen Real in der Copa del Rey Viererkette des FC Barcelona - hohe Linie, hohe Kunst Stand: 24.04.2025 07:00 Uhr

Auch im Finale um die Copa del Rey gegen Real Madrid wird der FC Barcelona wieder auf eine Viererkette setzen, die eng zusammen und weit vorne auf dem Feld steht. Die hohe Linie ist eine hohe Kunst, und sie birgt ein hohes Risiko.

Vorne gibt es Lamine Yamal und Raphinha. Die beiden Flügelstürmer der Weltklasse werden in der Regel ergänzt von Robert Lewandowski. Der Mittelstürmer der Weltklasse ist allerdings derzeit verletzt. So dürfte auch am Samstag (26.04.2025, ab 22 Uhr im Liveticker) im Pokalfinale Ferran Torres stürmen, dem viele zumindest Extraklasse nachsagen dürften.

Im Mittelfeld des FC Barcelona spielen Frenkie de Jong, Gavi, Pedri und auch Dani Olmo. Da liegt es nahe, die Schwachstelle der Katalanen in der Defensive zu suchen. Tatsächlich kassierte Barcelona in der Ligaphase der Champions League 13 Tore in 18 Spielen. Da waren gleich 20 von 36 Mannschaften besser, sogar der FC Bologna, der als 28. nicht mal die Zwischenrunde erreichte.

Auch in La Liga, die der FC Barcelona sechs Spieltage vor Saisonende mit vier Punkten Vorsprung auf Real anführt, kassierte Barça die meisten Treffer der Topteams. Am vergangenen Spieltag gelangen dem RC Celta aus Vigo drei Tore in Barcelona. Allerdings schossen die Gastgeber vier.

Sowohl in La Liga als auch in der Champions League schoss der FC Barcelona eben auch mit Abstand die meisten Tore, und so wie es heißt, dass die Defensive in der Offensive beginnt, gilt das auch anders herum.

Enge Abstände, horizontal wie vertikal

Hansi Flick wechselt bei seinen Grundformationen häufiger von einem 4-2-3-1 zu einem 4-3-3 und andersherum. An der Anzahl der Spieler in der hintersten Linie ändert er aber nie etwas, und an der Taktik dieser Vierkette rüttelt er auch nie. Die letzte Linie soll hoch stehen, gerne auch in der gegnerischen Hälfte, und sie soll eng zusammenstehen, also mit geringem Abstand zwischen den Außenverteidigern. Auch in vertikaler Richtung sollen die Abstände gering sein, sodass sich ein möglichst kleiner Raum ergibt, in dem sich die Feldspieler der beiden Mannschaften bewegen. Ballgewinne möglichst weit vorne und somit kurze Wege zum Tor sind das Ziel von Flicks Barcelona.

Erfolgreiche Abseitsfallen beim Sieg im Clásico

Diese Taktik birgt die Gefahr, dass der Gegner recht einfach - etwa mit Chipbällen - in den ziemlich großen Raum zwischen Vierkette und Torwart gelangt. Diesem Risiko begegnet Flick mit der Abseitsfalle. Es gab jedoch auch Tore von Gegnern und Chancen für Gegner, bei denen Barcelona für diese riskante Spielweise bezahlte.

Aber es gibt auch etwa den El Clásico aus dem Oktober 2024, den Barça in der Liga mit 4:0 im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid gewann. Die "Königlichen" liefen dabei zwölfmal ins Abseits, Kylian Mbappé allein achtmal.

Aufgrund der vielen Spiele gönnt Flick auch seinen Abwehrspielern immer mal wieder eine Pause. Der Kreis derer, die in der Viererkette auflaufen, wird allerdings klein gehalten, weil es gerade bei der angewandten Taktik darauf ankommt, gut eingespielt zu sein.

Als Rechtsverteidiger spielt in der Regel Jules Koundé. Der 26 Jahre alte französische Nationalspieler kam 2022 vom FC Sevilla nach Katalonien. In der Innenverteidigung findet sich meistens das Duo Inigo Martinez und Pau Cubarsi. Der 18 Jahre alte Cubarsi wurde im eigenen Nachwuchsleistungszentrum La Masia ausgebildet, der 15 Jahre ältere Martinez kam 2023 von Athletic Bilbao. Als linker Verteidiger ist Alejandro Balde die Nummer eins, auch erst 21 Jahre alt und in La Masia ausgebildet. Sein Backup ist Gerard Martin.

Strammes Programm

Das Programm in den kommenden gut zwei Wochen ist stramm. Vier Tage nach dem Finale in der Copa del Rey steht das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Inter Mailand an. Nach einem Auswärtsspiel bei Real Valladolid ist für den 6. Mai das Rückspiel bei Inter angesetzt, fünf Tage später kommt Real zum El Clásico in La Liga nach Barcelona.

Yamal, Raphinha, vielleicht auch bald schon wieder Lewandowski dürften bei den Partien im Blickpunkt stehen. Die hohe Linie wird meistens erst dann ein Thema, wenn das Risiko höher als die Kunst war.