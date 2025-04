Fünf Mal fielen insgesamt zwölf Tore Rekordspiele in der Fußball-Bundesliga - so stand es zur Pause

Fünf Mal fielen insgesamt zwölf Tore Rekordspiele in der Fuß ball-Bundesliga - so stand es zur Pause Stand: 20.04.2025 11:40 Uhr

Der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart sorgen bei ihrem 4:4 mit acht Toren in der ersten Halbzeit für einen Bundesligarekord. Bei etlichen Partien sind insgesamt mehr Treffer erzielt worden. So stand es jeweils zur Pause.

Das 12:0 von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund ist ein legendäres Spiel in der Geschichte der Bundesliga, zugleich aber auch ein Skandal. Die Partie am letzten Spieltag der Saison 1977/78 war von höchster Bedeutung für die Meisterschaft, denn die Gladbacher waren als Zweiter in den Spieltag gegangen, punktgleich mit dem Tabellenführer 1. FC Köln.

Bei einer um zehn Treffer schlechteren Tordifferenz war die Hoffnung der Borussia gering, noch Meister zu werden, denn die Kölner mussten am letzten Spieltag beim FC St. Pauli antreten, dessen Abstieg schon besiegelt war. Zur Pause war die Hoffnung dann schon deutlich größer geworden, denn die Kölner führten nur mit 1:0, während Gladbach schon 6:0 vorne lag. Zweite Halbzeiten mit den gleichen Ergebnissen hätten dazu geführt, dass Mönchengladbach aufgrund der mehr geschossenen Tore noch Meister geworden wäre.

Rekordsieg bei dramatischem Meisterschaftsfinale 1978

Doch die Kölner gewannen letztlich mit 5:0 am Millerntor, Gladbach legte zwar sechs Tore nach, aber selbst das 12:0 war zu wenig. Das Ergebnis stellt aber nach wie vor den höchsten Sieg dar, den je eine Mannschaft erzielte.

Die Partie gehört auch weiterhin zu den torreichsten Spielen, denn nie wurden mehr als zwölf Treffer erzielt. Die Zuschauenden in der Alten Försterei durften daher am Samstag (19.04.2025) hoffen, einen weiteren Bundesligarekord zu erleben. Fünf Tore wären nötig gewesen, aber es gab keines mehr.

Torreichste Spiele der Bundesliga-Geschichte Datum Spiel Ende Pause 29.04.78 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 12:0 6:0 27.11.71 FC Bayern München - Borussia Dortmund 11:1 4:0 06.11.82 Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 11:1 1:1 16.11.63 Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern 9:3 5:1 26.02.77 1. FC Köln - TeBe Berlin 8:4 4:2 07.01.67 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 11:0 4:0 07.03.64 TSV 1860 München - Hamburger SV 9:2 3:1 14.11.81 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 9:2 4:1 30.03.13 FC Bayern München - Hamburger SV 9:2 5:0 12.03.66 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 8:3 5:1 20.10.73 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München 7:4 1:3 12.06.76 FC Bayern München - Hertha BSC 7:4 6:0 11.02.06 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 7:4 3:1 07.06.69 Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 6:5 4:3 07.06.75 Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München 6:5 2:4 18.09.76 VfL Bochum - FC Bayern München 5:6 3:0

So stehen weiterhin fünf Spiele mit zwölf Toren in den Büchern. Das einzige, an dem Borussia Dortmund nicht beteiligt war, endete im Februar 1977 mit 8:4 für den 1. FC Köln gegen TeBe Berlin. Beide Halbzeiten gingen mit 4:2 an den FC.

Arminia Bielefeld bricht nach 1:1 zur Pause ein

Ganz anders war das im November 1982. Der BVB hatte Arminia Bielefeld zu Gast, mit einem 1:1 ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch zehn Tore zu sehen, und alle wurden von Dortmund erzielt. Der Rekord für die meisten Treffer in einer Halbzeit datiert somit auf den 6. November 1982.

Als Borussia Dortmund im November 1971 mit 1:11 beim FC Bayern München unterging, gab es acht Treffer in der zweiten Halbzeit. Zur Pause hatten die Bayern mit 4:0 geführt.

Schon in der ersten Saison der Bundesliga gab es ein Spiel mit zwölf Toren. Am 11. Spieltag der Saison 1963/64 gewann Borussia Dortmund mit 9:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zur Pause stand es 5:1.

Bayern brechen auf dem Betzenberg ein

Elfmal gab es bislang elf Tore in einem Bundesligaspiel. Die meisten Tore in der ersten Halbzeit wurden dabei in der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach im Juni 1969 erzielt. Die Bremer führten zur Pause mit 4:3. Legendär sind zwei Spiele mit Beteiligung des FC Bayern. Die Münchner führten im Oktober 1973 mit 3:1 zur Pause auf dem Betzenberg, verloren dann aber noch mit 4:7 beim 1. FC Kaiserslautern.

Anders sah es im September 1976 aus. Da lagen die Bayern mit 0:3 zur Pause und später sogar mit 0:4 beim VfL Bochum zurück, gewannen aber noch mit 6:5.