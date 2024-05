Urteil in Madrid Spanisches Gericht verbietet UEFA die Blockade der Super League Stand: 27.05.2024 13:33 Uhr

Ein spanisches Gericht hat der UEFA untersagt, mit ihren Statuten die Gründung einer Super League zu verhindern - der Start der Super League steht damit aber nicht unmittelbar bevor.

Das 17. Handelsgericht in Madrid gab einer Klage der "European Super League Company" teilweise statt und entschied, dass einige Statuten der UEFA und auch der FIFA nicht mit europäischem Recht vereinbar seien. Der Richter erklärte, dass die beiden Verbände ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen. Beide Verbände müssten ihr Verhalten zur Einschränkung eines freien Wettbewerbs beenden. Alle Paragraphen in dieser Frage müssten geändert oder beseitigt werden. Die Verbände haben die Möglichkeit, Rechtmittel gegen die Entscheidung einzulegen.

UEFA und FIFA sind von der Sportschau für eine Stellungnahme angefragt.

Gericht in Spanien setzt EuGH-Urteil um

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erklärte am 21. Dezember 2023 die Regeln der UEFA, nach denen nur sie europäische Wettbewerbe veranstalten darf, als grundsätzlich unvereinbar mit europäischem Recht. Das 17. Handelsgericht in Madrid hatte den EuGH um eine Einschätzung gebeten und setzte diese nun in ein konkretes Urteil um.

Im Grundsatz bedeutet das: Die UEFA darf eine Super League nicht weiter blockieren. Rein theoretisch könnten Klubs nach derzeitigem Stand also eine Super League veranstalten - was in der Praxis jedoch zumindest kurzfristig unrealistisch ist.

UEFA passte ihre Statuten bereits an - aber reicht das?

Die Vorgaben des EuGH waren unter anderem, dass es ein objektives, transparentes, diskriminierungsfreies Verfahren gibt, dass eine Verhältnismäßigkeit wahrt. Die UEFA beschloss in Erwartung des Urteils bereits im Vorfeld ein Reglement zur Zulassung von Wettbewerben und passte auch ihre grundsätzlichen Stauten an. Die Frage ist, ob diese künftig den Anforderungen standhalten können.

Der Vorgang hat bereits Folgen in Italien: Dort setzte der Fußballverband eine Regelung aus, die den Klubs des Landes eine Teilnahme an einer Super League verbietet.

Noch hat die UEFA die wichtigen Akteure auf ihrer Seite

Neben den Änderungen der Regeln spielt die UEFA weiter ihre beste Karte: Alle Interessenvertretungen bekennen sich öffentlich zum System der UEFA. Klubs, Ligen, Spieler, Fanbündnisse und Spielergewerkschaft erteilten der Super League bei einem Medientermin der UEFA nach dem EuGH-Urteil eine Absage.

Auch in Deutschland gab es klare Formulierungen: Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte im Gespräch mit der Sportschau Ende März 2024: "Es bleibt beim eindeutigen Nein gegenüber einer Super League." Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte zuvor bei der Mitgliederversammlung des Klubs: "Es wird mit Borussia Dortmund keine Super League geben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche."

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen

Hinzu kommt, dass das EuGH-Urteil nach dem EU-austritt Großbritanniens keine Anwendung in England findet. Dort droht die Premier League abtrünnigen Klubs in ihren Regeln mit 35 Punkten Abzug in der Tabelle.

EuGH-Urteil entfaltet im Fußball immer weiter seine Wirkung

Die Rechtsprechung des EuGH spiegelt sich aktuell in immer mehr Vorgängen im Fußball wieder. Die FIFA öffnete zuletzt die Tür für Ligaspiele im Ausland und bezog sich dabei deutlich auf das EuGH-Urteil, wonach es objektiver Kriterien bedarf und eines nicht-diskriminierenden und transparenten Verfahrens. Die FIFA darf die Spiele nicht einfach verbieten - es ist eine ähnliche Situation.

Willian von Fulham bei einem Spiel in Landover/USA

Die nationalen Ligen lieferten sich eine öffentliche Debatte mit der FIFA um die neue ausgeweitete Klub-WM. Dabei forderten die Ligen bei der Erstellung des Kalenders in einem Brief an die FIFA, der der Sportschau vorliegt, ebenfalls objektive Kriterien sowie ein "nicht-diskriminierendes und transparentes Verfahren". Die Wortwahl ist kein Zufall, sondern ein Hinweis, dass man das Urteil im Rücken hat.

Auch das Bundeskartellamt nahm das Urteil auf. Derzeit ist bei dem Amt immer noch die finale Entscheidung zur 50+1-Regel und ihrer Vereinbarkeit mit Wettbewerbsrecht offen. Der gefundene Kompromiss mit der DFL liegt derzeit auf Eis. Das Amt erklärte, dass man angesichts des EuGH-Urteils und wegen der Vorgänge rund um die Abstimmung über den Investoreneinstieg bei der DFL mit Blick auf die Rolle von Hannover 96 die Frage neu bewerten werde.