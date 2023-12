Urteil des Europäischen Gerichtshofs UEFA gegen Super League - Entscheidung vor Gericht Stand: 19.12.2023 11:48 Uhr

Der Europäische Gerichtshof gibt am Donnerstag sein Urteil zur Super League bekannt - die Entscheidung wird Folgen haben.

Worüber musste der EuGH entscheiden?

Die Klubs der Super League klagten mit Erfolg vor einem spanischen Gericht gegen die Androhung von Strafen durch die UEFA. Gleichzeitig wurden dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg musste im Kern darüber entscheiden, was seiner Ansicht nach Vorrang hat:

Ist es das Wettbewerbsrecht? Die Klubs sehen ihre Wettbewerbsfreiheit eingeschränkt, weil die UEFA ihnen bei der Gründung einer eigenen Liga mit Konsequenzen drohte. Denn die EU muss einen fairen und gleichen Wettbewerb sicherstellen. Das Wettbewerbsrecht verbietet wettbewerbsbeschränkende Praktiken. Das gilt auch für "missbräuchliche Verhaltensweisen von Unternehmen mit dominanter Marktstellung" . Und genau das ist aus Sicht der Super-League-Klubs bei der UEFA der Fall.

Oder ist es das europäische Sportmodell? Die UEFA sieht die Rolle der Verbände als zentral an: Das europäische Sportmodell besagt, dass nur ein Verband pro Sportart zuständig sein soll, in der Fußballpyramide bedeutet das eine Abfolge von der FIFA über die UEFA bis zum DFB mit seinen Regional- und Landesverbänden in Deutschland.

Das Urteil wird am Donnerstag (21.12.2023) gemeinsam mit mehreren anderen Entscheidungen verkündet. Die Sitzung beginnt um 9.30 Uhr, das Urteil zur Super League soll noch am Vormittag bekannt sein.

Wie stehen die Chancen?

Die Ausgangslage könnte für die UEFA sprechen. Der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos hatte im Dezember 2022 seine Schlussanträge verlesen und darin die Regeln der FIFA und der UEFA, die jeden neuen Wettbewerb genehmigen müssen, mit dem Wettbewerbsrecht der EU für vereinbar erklärt.

Rantos betonte, dass ein unabhängiger Fußballwettbewerb wie eine Super League zwar jederzeit gegründet werden dürfe. Doch die Klubs dürften dann nicht parallel dazu ohne vorherige Genehmigung an den Wettbewerben von FIFA und UEFA teilnehmen. Das heißt: Die Super-League-Klubs müssten bei einer Teilnahme an der Super League möglicherweise auch die nationalen Ligen verlassen - was höchst unattraktiv für die Klubs wäre.

Diese Sicht würde die Rolle der UEFA stärken. Die Frage ist nun, ob das Gericht der Einschätzung folgt.

Die UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon

Was wollen die Super-League-Klubs?

Die Vermarktungsagentur A22 vertritt die Super League nach außen, ihr Chef Bernd Reichart sagte der Sportschau, dass die UEFA aus seiner Sicht ihr Monopol missbrauche: "Die UEFA organisiert die Wettbewerbe und kann gleichzeitig andere Wettbewerbe ablehnen - das ist ein Interessenkonflikt." Reichart kritisiert, dass auf nationaler Ebene kommerzielle Organisationen für den Profifußball wie die DFL in Deutschland möglich seien - auf europäischer Ebene aber nicht.

Bernd Reichart vertirtt mit der Agentur A22 die Super League.

Zudem sieht Reichart den Europapokal schlecht organisiert, die Reform der Champions League blase den Wettbewerb nur auf, statt ihn zu verbessern. Man wolle vor allem mehr Spitzenspiele. Die Super League kritisiert zudem, dass die Klubs abgesehen von zwei Sitzen im UEFA-Exekutivkomitee kein richtiges Mitspracherecht hätten. Real Madrids Präsident Florentino Perez verteidigt die Super League immer wieder. "Die Klubs sollten ihr Schicksal selbst in der Hand haben" , sagte er bei einer Mitgliederversammlung von Real Madrid.

Tragen die Argumente der Super League?

Die Befürworter der Super League kritisieren einen Interessenkonflikt bei der UEFA. Beispielsweise durch die Tatsache, dass die UEFA mit der Champions League Einnahmen erzielt und bei der Durchsetzung von Finanzregeln die werthaltigen Klubs mit den größten Stars bei Verstößen möglicherweise ausschließen muss. Doch dieser Interessenkonflikt könnte genauso für die Super League gelten.

Von einem fehlenden Mitspracherecht für die Klubs könne zudem kaum die Rede sein, sagt William Martucci im Gespräch mit der Sportschau. Er verkaufte über Jahre in der Vermarktungsagentur TEAM die Medienrechte der UEFA und arbeitet heute bei der kleineren Klub-Vereinigung UEC. "Die Befürworter der Super League wollen uns glauben machen, dass die UEFA seit 30 Jahren alleine regiert. Tatsächlich wurden alle größeren Änderungen am Modus, bei Qualifikation oder an der Geldverteilung durch den Druck von Spitzenklubs vorangetrieben." Die Drohung mit der Super League habe über Jahre den großen Klubs geholfen, Forderungen durchzusetzen.

Der frühere UEFA-Vermarkter WIlliam Martucci

Mittlerweile unterhält die große Klub-Vereinigung ECA ein gemeinsames Unternehmen mit der UEFA, um die kommerziellen Rechte der Champions League zu verwerten. Alle Entscheidungen beim Modus, bei der Geldverteilung und bei der Qualifikation müssen einer Grundsatzvereinbarung mit der UEFA zufolge gemeinsam mit der ECA erarbeitet werden. Die ECA, das sei schon eine begrenzte Anzahl von Spitzenklubs, sagt Martucci. "A22 und die Super League wollen einer noch kleineren Gruppe von Eliteklubs noch mehr Macht verleihen."

Wie positioniert sich der europäische Fußball?

Öffentlich sprechen sich alle Interessengruppen gegen die Super League aus. Mit klaren Wort erteilen neben der UEFA auch die Klub-Vereinigung ECA oder der europäische Ligenverband European Leagues, in dem auch die DFL organisiert ist, dem Wettbewerb eine Absage. Die internationale Spielergewerkschaft FIFAPRO und das Fanbündnis Football Supporters Europe stellten sich ebenfalls gegen die Super League. Auch der DFB sprach sich gegen die Super League aus. Die UEFA zog zudem mehrere europäische Institutionen wie das EU-Parlament oder die EU-Kommission auf ihre Seite.

Der Antrag des Generalanwalts unterstreiche "die zentrale Rolle der Verbände", teilte die UEFA mit. Diese beinhalte es, den europäischen Fußball zu regulieren, die Pyramide zu schützen und das Fußballspiel in ganz Europa zu entwickeln.

Was hat die heutige Super League mit dem Versuch von 2021 zu tun?

Im April 2021 wollten zwölf Klubs die Super League: Manchester United, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur, Juventus Turin, AC Mailand, Inter Mailand, FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid sollten mitspielen. Damals ging es um einen Wettbewerb mit 20 Teams, von denen 15 Teams feste Plätze haben sollten - der "Closed Shop". Mit Druck von Fans, der UEFA und vor allem der britischen Politik wurde die Liga verhindert.

Im Februar 2023 präsentierte die Vermarktungsagentur A22 aber ein ganz anderes Format. "Eine europäische Fußballliga sollte ein offener Wettbewerb mit 60 bis 80 Mannschaften in mehreren Spielklassen sein" , heißt es in einer Mitteillung von A22. Es soll demnach "keine dauerhaften Mitglieder" geben. Jeder Klub soll in den möglichen Super-League-Klassen "14 garantierte Spiele" haben - in der Reform der UEFA Champions League ab 2024 sind mindestens acht pro Klub vor der K.o.-Runde vorgesehen.

Welche Folgen hätte eine Super League für die Bundesliga?

Auch das neue Format von A22 enthält laut Reichart möglicherweise einen Auf- und Abstieg zwischen den drei vorgesehenen europäischen Ligen sein. Die Bundesliga wäre praktisch viertklassig unter den drei Ligen. So wäre auch ein Klassenerhalt in der obersten Spielklasse möglich - eine Qualifikation über die nationale Liga wäre für die großen Klubs nicht mehr nötig und für kleinere Klubs nur noch schwieriger möglich. Eine solche sportliche Abwertung hätte auch kommerzielle Folgen für die DFL.

Das neue Super-League-Format mit Auf- und Abstieg zwischen drei Ligen hat große Ähnlichkeit mit dem ersten Vorschlag zur Champions-League-Reform 2024, die 2019 bekannt wurde. Damals folgte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nicht den Wünschen der ECA und ihrem Vorsitzenden Andrea Agnelli, was maßgeblich zur versuchten Super-League-Gründung 2021 beitrug.

Union Berlin gegen Real Madrid - wäre das noch möglich?

Wenn die Super League erlaubt werden sollte - wann kommt sie?

Wenn der EuGH im Sinne der Super League entscheiden würde, dürfte eine Gründung und Inbetriebnahme Zeit erfordern. Die meisten großen Klubs - vor allem in Deutschland - haben sich zumindest öffentlich abgewandt, übrig geblieben vom ersten Versuch sind nur Real Madrid und der FC Barcelona. Selbst Juventus Turin hat einen Ausstieg erwogen.

Die Rechtsprechung hat wegen des EU-Austritts Großbritanniens keine Wirkung für die englischen Klubs. Bislang droht die Premier League ihren Klubs einen Abzug von 35 Punkten an, wenn sie sich "nicht genehmigten Wettbewerben" anschließt. Diese Regelung könnte auch bei einer Rechtsprechung für die Super League fortbestehen. Die Hoffnung der Super League wäre, dass bei einem für sie positiven Urteil auch in England die Klubs auf einen Wegfall solcher Hindernisse drängen würden und mittelfristig die Super League entstehen kann.

Was spielt sonst eine Rolle?

Der EuGH entscheidet zudem über einen Fall im Eisschnelllauf, dabei geht es allerdings um Einzelsportler. Die Internationale Eislaufunion (ISU) hatte zwei Niederländern verboten, an einem Wettkampf eines privaten Veranstalters teilzunehmen. Die beiden Athleten gingen dagegen vor und bekamen zunächst Recht, weil die Regel gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoße.

Am EuGH ist eine Aufhebung dieses Urteils beantragt, damit ist wie im Super-League-Fall eine Stärkung des Verbands vorgesehen. Auch in diesem Fall ist Athanasios Rantos der Generalanwalt.