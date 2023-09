Champions League ECA macht kleine Zugeständnisse bei der Geldverteilung Stand: 06.09.2023 17:28 Uhr

Die europäische Klub-Vereinigung ECA und die UEFA haben bei der Geldverteilung der Champions League mehr für kleinere Klubs zugesagt.

Am Rande der Generalversammlung der ECA, die am Mittwoch und am Donnerstag (06./07.09.2023) in Berlin stattfindet, wurden zwei geplante Maßnahmen bekannt.

Reduzierung Zehn-Jahres-Koeffizient: Eine seit 2018 gültige Zehn-Jahres-Wertung soll zumindest etwas an Bedeutung verlieren. Bislang galt: 30 Prozent des Geldes in der Champions League werden auf Grundlage von zehn Jahre alten Leistungen verteilt, wovon dauerhaft erfolgreiche Klubs besonders profitieren. Ein Beispiel: Paris Saint-Germain schied 2020/21 im Achtelfinale der Champions League aus und bekam dafür 92 Millionen Euro von der UEFA. der FC Villarreal erreichte das Halbfinale, erhielt aber nur 78 Millionen Euro. Hinzu kommt der Marktpool, bei dem TV-Geld nach Größe des jeweiligen TV-Marktes im Land eines jeweiligen Klubs verteilt wird, was bislang 15 Prozent des Geldes ausmachte. Über den Koeffizienten und den Marktpool wurden also bislang 45 Prozent des Geldes ausgeschüttet - das soll zusammen auf 35 Prozent sinken. Dadurch kann mehr Geld für aktuelle Leistungen (37,5 statt 30 Prozent) und Startgeld (27,5 statt 25 Prozent) ausgezahlt werden. Mehr Geld für Klubs, die nicht am Europapokal teilnehmen: Das Geld aus dem Europapokal steht weitgehend den Klubs zu, die in den drei Wettbewerben mitspielen. Da die Einnahmen im Europapokal immer weiter gestiegen sind und mit der Reform ab 2024 weiter steigen sollen, verstärken sie die Unterschiede in den nationalen Ligen zwischen den Spitzenklubs und dem Rest. Statt bisher 4 Prozent der Gesamteinnahmen sollen nun künftig 7 Prozent als "Solidaritätszahlungen" an die Klubs fließen, die nicht mitspielen. Der Verkauf der TV-Rechte des Europapokals ab 2024 soll die Gesamteinnahmen der UEFA und damit der Klubs von 3,5 Milliarden Euro pro Saison auf 4,6 bis 5 Milliarden Euro pro Saison steigern. Die Zahlungen an die Klubs, die nicht teilnehmen, könnte so von 140 Millionen Euro auf 300 bis 350 Millionen Euro erhöht werden. Das war eine entscheidende Forderung der European Leagues, dem Zusammenschluss der europäischen nationalen Ligen, in dem auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) Mitglied ist. "Das ist gut, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung" , sagte Jacco Swart, Geschäftsführer der European Leagues, im Gespräch mit der Sportschau.

Einen allzu großen und kurzfristigen Effekt auf den Wettbewerb werden die Änderungen wohl nicht haben. Der Bundesliga standen in der Saison 2021/22 laut UEFA 8,3 Millionen Euro an "Solidaritätszahlungen" zu. Dies könnten nun aber mehr als 16 Millionen Euro werden.

ECA beteiligt an der Beschaffung an der Verteilung des Geldes

Die endgültigen Entscheidungen über die Geldverteilung trifft das Exekutivkomitee der UEFA: Die ECA ist aber stets maßgeblich an der Beschaffung und auch an der Verteilung des Geldes beteiligt.

Die ECA besetzt die Hälfte des Verwaltungsrats der gemeinsam mit der UEFA betriebenen Gesellschaft "UEFA Club Competitions S.A.", die sich um über beauftragte Agenturen um den Vertrieb der TV-Rechte und damit um Einnahmen kümmert.

Die Verteilung läuft ebenfalls unter starker Einbeziehung der ECA: Die UEFA hatte in ihren Gremien derweil eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die über die Geldverteilung ab 2024 beriet. Beteiligt waren nach Informationen der Sportschau neben dem UEFA-Schatzmeister und dem Geschäftsführer der ECA die Vertreter folgender Klubs:

Bayern München

Paris Saint-Germain

Manchester City

AS Rom

PSV Eindhoven

HJK Helsinki

FC Kopenhagen

Malmö FF

Die Maßnahmen können auch ein sportpolitisches Signal sein. Derzeit bildet sich mit der Union of European Clubs (UEC) eine neue Organisation, die sich für die Bedürfnisse kleinerer und mittlerer Klubs einsetzen will. Die ECA versucht, die Etablierung einer konkurrierenden Vereinigung zu verhindern. Die UEC reklamierte die Änderungen auch als Erfolg für sich. "Die Erhöhung der Solidaritätszahlungen ist das Ergebnis einer breiten Unterstützung für unsere Ziele" , teilte die UEC mit. "Wir haben der überwiegende Mehrheit der Klubs in Europa eine Stimme gegeben."

UEFA und ECA unterzeichnen neue Grundsatzvereinbarung

Erneuert wurde die Grundsatzvereinbarung zwischen UEFA und ECA, UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und der ECA-Vorsitzende Nasser El-Khelaifi unterzeichneten das neue Dokument. Es regelt die gegenseitigen Pflichten und Rechte.

Für die ECA bedeutet es zwei feste Sitze im Exekutivkomitee der UEFA und die garantierte Dominanz in der wichtigen Kommission für Klubwettbewerbe, die über den Modus, die Startplätze und die Geldverteilung im Europapokal mitbestimmt. Zudem wird in dem Dokument geregelt, dass die UEFA die ECA finanziert. Die UEFA erhält die Gewährleistung, dass die Klubs an keinem externen Wettbewerb teilnehmen - beispielsweise an einer Super League.

Dreesen und Mintzlaff wollen in den ECA-Vorstand

Bei der ECA-Generalversammlung in der Berlin werden am Donnerstag große Teile des Vorstands neu gewählt. Bayern Münchens Jan-Christian Dreesen und Oliver Mintzlaff als Vertreter von RB Leipzig stehen zur Wahl.

Mit Fernando Carro von Bayer Leverkusen wird ein weiterer Bundesliga-Vertreter in den Vorstand berufen werden, aber ohne Wahl - er sitzt als ECA-Vertreter in der dem gemeinsamen Unternehmen mit der UEFA, diese Vorstandsmitglieder werden vom restlichen Vorstand berufen und nicht gewählt. Zudem berichtete der Kicker über eine Sonderrolle im ECA-Vorstand für Axel Hellmann, den Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt.

Die Bundesliga stellt unter ihren Klubs fünf stimmberechtigte Mitglieder. Während Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen diesen Status behalten. Eintracht Frankfurt ersetzt Wolfsburg bei den ordentlichen Mitgliedern, der VfL behält den Status aber durch die Erfolge seines Frauenteams.