Eisschnelllaufen Drei Top-10-Platzierungen durch Eisschnellläufer Dombek und Klein Stand: 10.12.2023 18:53 Uhr

Mit einem Podestplatz hat es für die deutschen Eisschnellläufer auch beim Weltcup in Polen nicht gereicht. Aber mit Top-10-Platzierungen. Zumindest die Männer zeigen sich in der Eisschnellauf-Weltspitze.

Beim Eisschnelllauf-Weltcup im polnischen Tomaszów Mazowiecki hat Hendrik Dombek mit zwei Top-10-Platzierungen in der A-Gruppe für die besten Ergebnisse aus deutscher Sicht gesorgt. Der 26-Jährige lief am Freitag (08.12.2023) über 1.000 Meter auf Rang fünf und Samstag (09.12.2023) über 1.500 Meter auf Platz sieben.

Dombek: "Bin stolz"

"Wieder ein großartiges Weltcup-Wochenende in Polen" , freute sich der in Erfurt trainierende Münchner auf Instagram: "Ich bin stolz auf das gesamte deutsche Team und die Fortschritte, die wir machen." Neben Dombek schaffte es über 1.000 Meter auch Moritz Klein in die Top 10. Der 23-jährige Thüringer wurde Siebter. Beim Sieg von 1.000-Meter-Weltmeister Jordan Stolz aus den USA (1:08,64 Minuten) hatte Dombek 1,28 Sekunden Rückstand, Klein fehlten 1,32 Sekunden auf den Sieger. Für Rang drei fehlten Dombek nur 0,12 Sekunden.

Über 1.5000 Meter setzte sich der Norweger Peder Kongshaug in 1:46,41 Minuten durch. Der 22-Jährige überraschte mit seinem ersten Weltcupsieg, Favorit Stolz musste sich um 0,07 Sekunden mit Rang zwei zufriedengeben. Dombek war als Siebter 0,88 Sekunden langsamer als Kongshaug, Rang drei war 0,30 Sekunden entfernt.

Keine Top-Platzierungen am Sonntag

Zum Abschluss des Weltcups am Sonntag verpassten Michelle Uhrig und Josephine Heimerl im Massenstart der Frauen weitere Top-10-Plätze in einem A-Gruppen-Wettkampf: Beim Sieg der Kanadierin Valerie Maltais wurde Uhrig 13., Heimerl kam auf Rang 14.

In der B-Division waren zwei sechste Plätze die besten Ergebnisse des deutschen Teams. Anna Ostlender brauchte über 1.000 Meter 1:19,220 Minuten, ihr fehlten 1,85 Sekunden auf Siegerin Naomi Verkerk aus den Niederlanden. Über 5.000 Meter der Männer war Felix Rijhnen in 6:33,31 Minuten als Sechster 8,72 Sekunden langsamer als B-Rennen-Sieger Marcel Bosker aus den Niederlanden (6:24,65 Minuten).

Nur fünf A-Gruppen-Rennen mit den Deutschen

Die Deutschen waren in Tomaszów Mazowiecki nur in fünf Rennen der A-Gruppe vertreten. Neben den 1.000- und 1.500-Meter-Rennen der Männer und dem Massenstart der Frauen noch im Massenstart der Männer und der Teamverfolgung der Frauen. Im Massenstart der Männer wurden Felix Rijhnen und Felix Maly am Freitag 20. und 21. In der Teamverfolgung der Frauen belegten Lea Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann am Samstag Rang sechs.