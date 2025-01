Weltcup in Calgary Eisschnelllauf - Dombek hauchdünn geschlagen Stand: 25.01.2025 19:41 Uhr

Eisschnellläufer Hendrik Dombek (München) ist beim Weltcup in Calgary denkbar knapp an seinem zweiten Sieg in der Division B vorbeigelaufen.

Der 27-Jährige musste sich am Samstag (25.01.2025) über 1.000 Meter nur dem Italiener David Bosa um sieben Hundertstelsekunden geschlagen geben, stellte mit 1:07,48 Minute aber erneut eine persönliche Bestleistung auf. Das war ihm bereits am Vortag gelungen, als er über die 1.500 Meter - ebenfalls in der Division B - den Sieg gefeiert hatte. Dritter wurde Connor Howe aus Kanada (+ 0,23 Sekunden).

Dombek hatte vor wenigen Wochen bei den Europameisterschaften in Heerenveen im Sprint-Mehrkampf mit Rang sechs aufhorchen lassen. Die ersten beiden Weltcups in dieser Saison hatte er wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel noch verpasst, die er sich nach dem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften über 500 Meter zugezogen hatte.

Scholz wird Dritte über 1.500 Meter

Bei den Frauen gelang Lea Sophie Scholz (Berlin) in der Division B ebenfalls der Sprung auf das Podest. Die 25-Jährige wurde über 1.500 Meter hinter der Tschechin Nikola Zdráhalova und Qi Yin (+ 0,13 Sekunden) Dritte. Scholz, die am Vortag über 1.000 Meter 13. wurde, hatte im Ziel 0,60 Sekunden Rückstand auf Zdráhalova. Marlen Ehseluns (Berlin) beendete das Rennen auf Rang 14 (+ 3,59).

Josie Hoffmann (Erfurt) hatte am Freitag wie Dombek den Sieg in der Division B über 5.000 Meter gefeiert und ihren ersten Sieg im Weltcup geholt. Zuletzt hatte Hofmann bei ihrer ersten Mehrkampf-EM in Heerenveen einen ordentlichen siebten Platz erreicht.