Weltcup in Milwaukee Deutsches Eisschnelllauf-Duo trumpft in der "zweiten Liga" auf Stand: 01.02.2025 10:57 Uhr

Eine Woche nach seinem furiosen zweiten Platz im Weltcup-Massenstart ist Eisschnellläufer Fridtjof Petzold in Milwaukee (USA) wieder auf das Siegertreppchen gelaufen. Diesmal allerdings "nur" in der B-Gruppe.

In Milwaukee lief der 27-Jährige über 5.000 Meter in der Division B auf einen starken zweiten Platz. Petzold, der zuletzt in bestechender Form war, musste sich nur dem Norweger Peder Kongshaug, der die Runden im Eisoval 2,15 Sekunden schneller bewältigte, geschlagen geben.

Übersee scheint ein gutes Pflaster für Petzold zu sein. Auf dem Olympic Oval von 1988 in Calgary war er am vergangenen Wochenende völlig unerwartet auf das Siegerpodest gelaufen.

Anna Ostlender auch auf dem Treppchen

Einen Achtungserfolg feierte auch Anna Ostlender. Der 22-Jährigen fehlten zum Sieg in der B-Gruppe über 1.000 Meter nur 0,1 Sekunden zum Sieg. Den schnappte sich Nikola Zdrahalova (Tschechien).

Die anderen Deutschen liefen deutlich am Podest vorbei. Hendrik Dombek durfte aber mit seinem sechsten Platz in der A-Gruppe über 1.000 Meter zufrieden sein. Stefan Emele (14.) und Moritz Klein (15.) verfehlten die Top Ten deutlich.

In der "ersten Liga" sind auch Felix Maly und Patrick Beckert unterwegs. In der Konkurrenz über 3.000 Meter konnten beide nicht in die Entscheidung eingreifen. Maly wurde Zehnter, Becker 14. Bei den Frauen lief Josie Hofmann über die gleiche Distanz auf den zehnten Platz, Maira Jasch wurde 16.. Lea Sophie Scholz kam über 1.000 Meter nicht über Rang 13 hinaus.