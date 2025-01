Weltcup Eisschnelllauf - Petzold und Uhrig verblüffen in Calgary Stand: 27.01.2025 09:16 Uhr

Das deutsche Eisschnelllauf-Team hat beim Weltcup in Calgary mit zwei Podestplätzen im Massenstart überrascht.

Fridtjof Petzold und Michelle Uhrig liefen in der Nacht zum Montag (27.01.2025) im Massenstart auf dem Olympic Oval von 1988 völlig unerwartet auf das Siegerpodest.

Petzold sorgt für Paukenschlag

Petzold musste in 7:50,48 Minuten nur dem Franzosen Timothy Loubineaud (7:50,14) den Vortritt lassen und feierte als Zweiter im Massenstart in der Division A den größten Erfolg seiner Laufbahn. Noch nie zuvor hatte der 27 Jahre alte Thüringer eine Siegerehrung im Weltcup auf dem Siegertreppchen erlebt. Dass mit ihm im Massenstart zu rechnen ist, zeigte Petzold aber schon Ende November mit seinem sechsten Platz beim Weltcup in Nagano.

Uhrig feiert bestes Saisonergebns

Der Massenstart ist auch von Michelle Uhrig die Schokoladenseite. In Calgary lief die 29-Jjährige Berlinerin hinter der US-Amerikanerin Greta Myers und der Chinesin Jin Wenjing auf den dritten Platz. Es war ihr bestes Saisonergebnis.

Kanada war überhaupt ein gutes Pflaster für die deutschen Kufenflitzer. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte der deutsche Meister Hendrik Dombek (München) über 1500 m in 1:43,73 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt. Insgesamt waren 14 Athletinnen und Athleten der Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) in Kanada am Start, in der B-Gruppe gab es weitere Erfolge.