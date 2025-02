Medaillen und Drama um Schwester Raphael Haasers unvergessliche WM-Woche Stand: 15.02.2025 07:36 Uhr

Skirennläufer Raphael Haaser erlebt in Saalbach sein persönliches WM-Märchen. Dabei erlitt er im Vorfeld und zu Beginn der WM einige Rückschläge.

Der Sport schreibt gerne die schönsten Geschichten. Die Geschichte des Raphael Haaser bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm ist aber fast schon hollywoodreif.

Doppelter Coup nach Kreuzbandverletzug

Raphael Haaser gewinnt nach Silber im Super-G sogar Gold im Riesenslalom - so kurz die sportliche Nachricht. Doch dahinter verbirgt sich viel mehr.

Haaser zog sich zu Beginn der Saison eine Kreuzbandverletzung zu und fehlte sechs Wochen. Bei seinem Comeback im Super-G auf der Streif in Kitzbühl meldete er sich eindrucksvoll zurück und deutete mit Platz zwei an, was nun in Saalbach folgte.

Im WM-Super-G fuhr er zu Silber, im Riesenslalom krönte er sich zum Weltmeister. "Unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll" , hatte Haaser keine Worte nach seinem Triumph, der im Übrigen der erste in seiner Karriere überhaupt war. Zuvor hatte er noch kein Weltcup-Rennen gewonnen.

Vater René Haaser: "Die ganze Arbeit von klein auf wird heute belohnt"

Vor den Augen seines Vaters feierte Haaser vollkommen überraschend den größten Erfolg seiner Karriere. " Es gibt kein besseres Gefühl. Die ganze Arbeit von klein auf wird heute belohnt und das ist einach nur geil ", strahlte Rene Haaser im Eurosport-Interview.

Er könne " nicht stolzer sein auf meine beiden Kinder. Beide fahren im Weltcup. Ich bin einfach nur stolz, und der Raphael hat es heute auf den Punkt gebracht ".

Schwester Ricarda verletzt sich schwer

Neben Raphael ist auch Ricarda Haaser im Ski-Weltcup aktiv. Für die vier Jahre ältere Schwester nahmen die Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglimm allerdings ein jähes und tragisches Ende. Die 31-Jährige stürzte im Super-G und zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. Einen Tag später wurde ihr Bruder in der selben Disziplin Vizeweltmeister.

Vor dem Rennen habe seine Schwester ihm eine Nachricht geschrieben, " dass ich Gas geben soll und schauen, dass ich das wieder so hinbringe wie in Kitzbühel. Es ist mir dann ganz gut gelungen, das beiseite zu schieben ", berichtete Haaser, den Ricardas Diagnose " schon mitgenommen " hatte, im ORF.

Erstes WM-Riesenslalom-Titel für Österreich seit acht Jahren

Im Riesenslalom setzte er dann noch einen drauf und sicherte sich den ersten WM-Titel. Für die Ski-Nation Österreich war es der erste Sieg im Riesenslalom bei einer WM seit acht Jahren. Damals hatte Marcel Hirscher in St. Moritz triumphiert.

Bei den Wettkämpfen 2025 ist Haasers Stern aufgegangen. An diese Woche im Salzburger Land wird sich der 27-Jährige wohl noch lange erinnern.