Italienische Ski-Meisterschaften Federica Brignone nach Sturz schwer verletzt Stand: 03.04.2025 15:06 Uhr

Die italienischen Meisterschaften in Riesenslalom sind für Skirennfahrerin Federica Brignone mit Knochenbrüchen geendet.

Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone hat sich bei den nationalen Meisterschaften am Donnerstag eine schwere Verletzung zugezogen. Die Gesamtweltcupsiegerin fuhr im zweiten Lauf des Riesenslaloms in Val di Fassa in ein Tor und stürzte schwer. Die Diagnose gab der italienische Skiverband FISI am Donnerstag bekannt: "Mehrfragmentfraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes des linken Beines".

Nach ihrem Sturz sei Brignone in ein Krankenhaus in Trient gebracht worden und habe sich dort einer Computertomographie unterzogen, hieß es weiter. Die medizinische Abteilung will die 34-Jährige nun nach Mailand verlegen, um dort das weitere Vorgehen inklusive des nötigen "chirurgischen Ablaufs" festzulegen.

Brignone Weltcupsiegerin in Abfahrt und Riesenslalom

Die 34 Jahre alte Brignone hatte in der erst vor wenigen Tagen abgelaufenen Saison den Weltcup dominiert und sich mit insgesamt zehn Siegen die große Kristallkugel sowie Siege in der Abfahrts- und Riesenslalom-Wertung gesichert. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm gewann sie Gold im Riesenslalom und Silber im Super-G.

In zehn Monaten beginnen die Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo - ein Heimspiel für Brignone. Wie lange die Medaillenkandidatin pausieren muss, ist noch unklar.