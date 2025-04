5:1-Gala gegen Tottenham Liverpool krönt sich mit großer Show zum Meister Stand: 27.04.2025 19:59 Uhr

Vier Spieltage vor Saisonende hat sich der FC Liverpool mit einem überzeugenden 5:1 (2:1)-Sieg an der heimischen Anfield Road am Sonntag (27.04.2025) die Fußball-Meisterschaft in der englischen Premier League gesichert. Arm in Arm mit Trainerkollgen und Spielern feierte Trainer Arne Slot nach Abpfiff zu "You'll never walk alone" vor der legendären Fan-Tribüne "The Kop".

Die "Reds" sind im Jahr eins nach dem Abgang von Trainer Jürgen Klopp nach dem 34. Spieltag bei satten 15 Punkten Vorsprung auf den FC Arsenal nicht mehr von Platz eins zu verdrängen (34 Spiele, 82 Punkte, 80:32 Tore). Klopp-Nachfolger Slot feiert gleich in seiner Premieren-Saison und als erster niederländischer Coach überhaupt die englische Meisterschaft. Außerdem ist der FC Liverpool mit jetzt 20 nationalen Meistertiteln gemeinsam mit Erzrivale Manchester United wieder englischer Rekordmeister.

" Es war uns klar, dass wir das Spiel nicht verlieren würden ", sagte Slot - der nach Abpriff vor dem Block Gesänge auf Klopp mit angestimmt hatte - der BBC: " Jeder im Bus hat gesagt: Wir werden das Spiel auf keinen Fall verlieren. " Und die Fans unterstrichen diese Meinung, begleiteten den Buss in Scharen mit Gesängen zum Stadion.

Rückstand als Meister-Katalysator

Sie sollten alle Recht behalten. Nach dem frühen Schreck durch das 0:1 durch Tottenhams Dominic Solanke d(12.) drehte der Favorit richtig auf. Innerhalb von nicht einmal 20 Minuten drehten Luis Diaz (16.), Alexis McAllister (24.) und Cody Gakpo (34.) die Partie zugunsten des LFC und verwandelten das heimische Stadion schon früh in ein Tollhaus. Mohamed Salah (63.) legte nach vier Spielen ohne Treffer das 4:1 nach und rundete den Meister-Tag für die Gastgeber ab. Den Schlusspunkt setzten die "Spurs" mit einem Eigentor von Destiny Udogie zum 5:1 (69.) selbst.

Liverpool gibt von Anfang an Gas

Bereits vor dem Anpfiff war die Stimmung an der sonnendurchfluteten Anfield Road euphorisch. Die Fans schmetterten "You'll never walk alone", ihre Hymne mit voller Inbrunst und noch etwas lauter als sont. Und das Team schien diese Stimmung aufzunehmen. Die "Reds" gaben Gas. Schon nach zwei Minuten gab Salah den ersten Warnschuss ab.

Liverpool blieb am Drücker, aber die Gäste sorgen erst einmal für den Downer. Solanke köpfte eine Ecke zum 0:1 ins Netz. Doch sowohl die "Reds"-Fans als auch das Team schien das noch mehr zu beflügeln. Angriff um Angriff rollte Richtung Gäste-Tor und nur vier Minuten später fiel der Ausgleich - und zwar auf typische Liverpool-Art.

Diaz + McAllister + Gakpo = früher Meisterjubel

Salah steckte perfekt für Dominik Szoboszlai an die rechte Strafraumgrenze durch. Der Ungar legte quer und fünf Meter vor dem Tor rutschte Diaz den Ball über die Linie. Als der Treffer auch noch der Video-Überprüfung standhielt, brüllte Diaz "Vamos" und an der Seitenlinie ballte Slot erstmals die Faust.

Das sollte der Niederländer in der ersten Halbzeit noch zweimal tun und jedes Mal wurde sein Jubel intensiver, weil mit jedem Tor die Anspannung kleiner und die Titel-Wahrscheinlichkeit größer wurde. Die 2:1-Führung erzielte McAllister nach einem hohen Pressing mit einem schönen 20-Meter-Schuss. Und bei Gakpos überlegten Schuss ins linke Ecke zum 3:1 im Anschluss an einen Eckball lag sich Slot genauso mit seinen Trainerkollegen in den Armen, wie die meisten der 61.000 an der Anfield Road.

Kontrolle und Chancen bis zum Schluss

Banner mit Slots Konterfei gingen hoch, die Fans feierten schon bis zur Pause ihre Helden und die eigene Vorfreude auf die Meisterschaft. Und in Halbzeit zwei zeigte das Team, warum es in England den anderen Spitzenteams soweit enteilt ist in dieser Saison. Defensiv stabil kontrollierte Liverpool das Spiel und sorgte nach vorne blitzschnell immer wieder für gefährliche Momente.

Nur Superscorer Salah ging zunächst leer aus. Das änderte sich nach knapp einer Stunde, als der Ägypter endlich Platz für seinen üblichen Move hatte: Von rechts nach innen ziehen und ins kurze Eck schießen. 4:1. Salah feierte seinen 28. Saisontreffer mit einer Selfie-Serie mit Fans vor "The Kop".

Mohamed Salah feiert sein Tor per Selfie mit den Fans

Eigentor verhindert Salah-Rekord

Und fast hätte sich der 32-Jährige mit seinem 47. Scorerpunkt noch den Premier-League-Rekord geholt. Doch Udogie stocherte eine Hereingabe noch vor Salah zum 5:1 über die eigene Linie.

Als bei Schlusspfiff das ganze Stadion in einem großen Meisterjubel explodierte, feierte Salah dann mit seinen Kollegen den verdienten Meistertitel. Und auch Slot jubelte über den Coup in der Premieren-Saison - als erst fünfter Trainer der Premier League. Klopp hatte darauf fünf Jahre warten müssen - aber auch das dürfte an diesem Festtag allen egal gewesen sein, vor allem Klopp selbst.