Premier League Liverpool rotiert sich zur Pleite in Chelsea Stand: 03.05.2025 21:59 Uhr

Zu lange gefeiert? Zu viel rotiert? Meister FC Liverpool hat beim FC Chelsea verloren. Für die "Blues" waren es wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Chelsea siegte an der heimischen Stamford Bridge mit 3:1. Enzo Fernández brachte die Londoner schon in der dritten Minute in Führung, Liverpools Jarell Quansah (56.) traf ins eigene Tor. Virgil van Dijk (85.) gelang zwar noch der Anschlusstreffer, doch Cole Palmer (90.+6) sorgte für die Entscheidung.

Das Team von Trainer Enzo Maresca steht mit 60 Punkten weiter auf Platz fünf, einem Rang, der noch zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Liverpool-Trainer Slot rotiert

Liverpool hatte am vergangenen Wochenende mit einem 5:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur die 20. Meisterschaft perfekt gemacht. Trainer Arne Slot hatte sein Team daraufhin auf sechs Positionen verändert. Für Ibrahima Konaté, Andy Robertson, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Luis Díaz (alle auf Bank) und Ryan Gravenberch (nicht im Kader) starteten Kostas Tsimikas, Jarell Quansah, Wataru Endo, Curtis Jones, Harvey Elliott und Diogo Jota.

Der frischgebackene Meister kam über weiter Strecken nichts ins Spiel, vor allem im neuformierten Mittelfeld haperte es. Nach dem Titelgewinn fehlte es an Zielstrebigkeit, die neuen Spieler in der Startelf konnten nicht überzeugen.

Fernández trifft früh, Quansah ins eigene Tor

Und das Team verschlief den Start. Nach einem schnelle Angriff über Roméo Lavia, Cole Palmer und Pedro Neto kam der Ball zu Fernández, der frei vor dem Tor keine Mühe hatte.

Die Vorentscheidung fiel dann nach einem Slapstick-Eigentor der "Reds". Bei einem Abwehrversuch schoss Virgil van Dijk den vor ihm stehenden Quansah an und vom diesem aus ging der Ball über die Linie. Liverpool kam zwar durch van Dijk zum Anschlusstreffer, zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr. Cole Palmer machte dann in der Nachspielzeit per Strafstoß alles klar.

Kampf um die Champions-League-Plätze weiter spannend

Während die Meisterschaft entschieden ist, bleibt der Kampf um die Champions-League-Plätze spannend. Drei Runden vor Schluss sind neben Chelsea (63) mit dem FC Arsenal (67), Manchester City (64), Newcastle United (63), Nottingham Forest und Aston Villa (beide 60) noch fünf weitere Teams im Rennen.