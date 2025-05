Premier League Medienberichte - Notoperation bei Nottinghams Awoniyi Stand: 13.05.2025 10:07 Uhr

Nottingham Forests Taiwo Awoniyi kollidierte bei einem Premier-League-Spiel mit dem Pfosten. Er spielte weiter - das sorgte für Diskussionen. Nun ist klar: Awoniyi hat sich in dieser Szene schwer am Bauch verletzt.

Awoniyi, der früher für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga aktiv war, ist aufgrund einer Bauchverletzung notoperiert worden. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend. Sein Arbeitgeber Nottingham Forest hat sich noch nicht geäußert.

Awoniyi war am Sonntag beim 2:2 gegen Leicester City in der 83. Minute eingewechselt worden und kurz darauf gegen den Pfosten geprallt, als er versuchte, eine Flanke zu erreichen. Das Ausmaß der Verletzung habe sich erst am Montag herausgestellt. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Zwischen Nottinghams Klubbesitzer Evangelos Marinakis und Teammanager Nuno Espirito Santo war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Marinakis war auf den Platz gestürmt und hatte Espirito Santo energisch zur Rede gestellt.

Nottinghams Marinakis - ein umstrittener Klubbesitzer

Auf seinem Instagram-Profil spielte der Grieche die Aufregung später als Frust über eine Fehleinschätzung des medizinischen Personals bezüglich der Einsatzfähigkeit von Awoniyi herunter. " Wir alle - Trainerstab, Spieler, Fans und auch ich - waren frustriert über die Verletzung und die Einschätzung, ob Taiwo das Spiel fortsetzen kann" , schrieb der 57-Jährige.

Auch Santo gab an, es sei bei der Diskussion nur um Awoniyis Verletzung gegangen, die emotionale Reaktion von Marinakis nahm er ihm nicht übel. "Es ist seine Leidenschaft und sein Wunsch, ein großer Verein zu sein. 30.000 Menschen haben das heute genauso empfunden. Sicherlich würden viele von ihnen auf das Spielfeld gehen und uns durchschütteln" , erklärte der 51 Jahre alte Portugiese.

Marinakis war nicht zum ersten Mal unangenehm aufgefallen. In der aktuellen Saison war er bereits für fünf Spiele aus dem Stadion verbannt worden. Er hatte nach einer Niederlage gegen Fulham im Spielertunnel demonstrativ auf den Boden gespuckt, als das Schiedsrichter-Gespann vorbeilief.

In Griechenland läuft zudem eine Anklage gegen den Reederei-Unternehmer, es geht um seine mögliche Verstrickung in eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Fans von Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen. Marinakis ist auch Mehrheitseigner von Olympiakos, es wird auch gegen weitere Vorstandsmitglieder des griechischen Spitzenklubs ermittelt.

Nottingham spielt zum ersten Mal seit 30 Jahren europäisch

Nottingham verpasste durch das Unentschieden den Sprung auf die Champions-League-Plätze und ist seit drei Wochen ohne Sieg. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat Forest einen Punkt Rückstand auf den fünften Tabellenplatz, der in England zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, und muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit 30 Jahren ist Nottingham aber sicher.