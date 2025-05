NBA-Playoffs Celtics vor dem Aus, Sorge um Tatum Stand: 13.05.2025 08:36 Uhr

Die Boston Celtics stehen in den NBA-Playoffs nach der dritten Niederlage gegen die New York Knicks vor dem Aus. Celtics-Anführer Jayson Tatum verletzte sich, er könnte nach Steph Curry und Donovan Mitchell der nächste Star sein, der in den Playoffs ausfällt.

Der Meister aus Boston verlor am Montagabend (12.05.2025) das vierte Spiel des Conference-Halbfinals bei den New York Knicks mit 113:121 und gerieten in der Best-of-seven-Serie 1:3 in Rückstand. Den Knicks fehlt damit nur noch ein Sieg, um erstmals seit 25 Jahren wieder in die Conference Finals einzuziehen.

Boston dagegen braucht nun drei Siege in Serie, um das Aus zu verhindern, und müsste dabei mindestens noch einmal im Madison Sqaure Garden spielen. Einen 1:3-Rückstand in diesem Playoff-Format aufzuholen, dies haben zuletzt 2016 die Cleveland Cavaliers geschafft, in der Finalserie gegen Golden State.

Verletzung von Tatum - im Rollstuhl durch die Katakomben

Ob Bostons Anführer Jayson Tatum bei der Aufholjagd helfen kann, ist mehr als fraglich. Der Superstar verletzte sich in einem Zweikampf drei Minuten vor Schluss am rechten Knöchel, humpelte nach einer Behandlung gestützt vom Feld und wurde in einem Rollstuhl durch die Katakomben gefahren. Der 27-Jährige hielt sich immer wieder die Hände vor das Gesicht. Er schien große Schmerzen zu haben. Bis zu seinem vorzeitigen Aus hatte er 42 Punkte erzielt, er war am Ende Topscorer des Spiels.

Eine MRT-Untersuchung sollte Aufschluss geben, wie schwerweigend die Verletzung ist. "Im Moment mache ich mir nur Sorgen um Jayson. Das Spiel heute, darum kümmern wir uns später. Ich hoffe einfach, es ist nichts Schlimmes" , sagte Center Al Horford. "Wir haben unseren Anführer verloren. Wir müssen jetzt einfach als Team zusammen stehen und eine Lösung finden."

Beistand gab es auch vom Gegner: "Ich bete für ihn" , sagte Knicks-Center Karl-Anthony Towns. "Ich hoffe, er kommt schnell zurück."

Brunson führt Knicks zum nächsten Comeback

Tatums Verletzung passte zu einem gebrauchten Abend für die Celtics, die zum dritten Mal in der Serie eine komfortable Führung verspielten. Boston lag zur Pause mit 11 Punkten vorne, doch die Knicks zeigten einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten, die sie in den Playoffs richtig weit bringen können. Angeführt von Jalen Brunson, der mit 18 Punkten alleine im dritten Viertel die nächste starke Aufholjagd der Knicks einläutete.

In der Schlussphase zogen die Knicks, vor ihren begeisterten Fans im Garden, dann davon. Mikal Bridges (23 Punkte) und OG Anunoby (20) erzielten wichtige Punkte in der Crunch-Time. Brunson, der insgesamt auf 39 Punkte kam, sorgte dann zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit einem Dreier für die 12-Punkte-Führung und damit für die Vorentscheidung.

Halbfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Boston Celtics - New York Knicks 113:121 1:3 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 109:129 1:3

Halbfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 92:87 2:2 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 117:110 3:1