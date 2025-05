Playoffs in der NBA Indiana schockt Cleveland erneut, Curry verletzt Stand: 07.05.2025 08:04 Uhr

Favorit Cleveland hat in der NBA überraschend auch zweite Playoff-Spiel gegen Indiana verloren. Die Golden State Warriors bangen derweil um Steph Curry.

Den Cleveland Cavaliers droht in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ein böses Erwachen.

Die Cavaliers, bestes Hauptrundenteam der Eastern Conference, verloren im Viertelfinale gegen die Indiana Pacers auch das zweite Spiel mit 119:120 und liegen in der "Best-of-seven"-Serie der Conference Semifinals mit 0:2 in Rückstand. Schon das erste Heimspiel hatte Cleveland verloren (112:121), die kommenden beiden Duelle finden in Indianapolis statt.

Entscheidung durch Haliburton 1,1 Sekunden vor Schluss

Für die Entscheidung im zweiten Spiel sorgte Indianas Tyrese Haliburton mit einem Dreier 1,1 Sekunden vor dem Ende. Insgesamt kam der Point Guard, der schon im ersten Duell zu den Besten gehört hatte, auf 19 Punkte. Myles Turner und Aaron Nesmith steuerten jeweils 23 Zähler für die Pacers bei. Bei den "Cavs" überragte Donovan Mitchell mit 48 Punkten.

Cleveland hatte die Hauptrunde als Spitzenreiter der Eastern Conference beendet und war als Favorit in die Serie gestartet. In der ersten Runde hatte das Team um Mitchell den Sweep gegen Miami Heat geschafft und dabei einen Rekord aufgestellt. Die "Best-of-seven"-Serie gegen Miami ging mit insgesamt 122 Punkten Vorsprung an die "Cavs", die bisherige Bestmarke hatte Denver 2009 gegen New Orleans aufgestellt (+121).

Warriors schlagen Minnesota und bangen um Curry

Trotz einer frühen Verletzung von Steph Curry haben die Golden State Warriors den Auftakt in die NBA-Playoff-Serie gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen. Der Aufbauspieler musste schon in der ersten Halbzeit wegen einer Verletzung am Unterschenkel vom Platz und konnte nicht weiterspielen. Wie lange er ausfallen wird und ob er beim zweiten Spiel gegen die Timberwolves in der deutschen Nacht zu Freitag auflaufen kann, war zunächst unklar.

Butler: "Hart ohne ihn"

"Wir wollen Steph zurück, es ist hart ohne ihn" , sagte Jimmy Butler nach dem 99:88 in Minneapolis. Butler kam auf 20 Punkte für Golden State, Buddy Hield verbuchte 24. Curry hatte in 13 Minuten 13 Zähler erzielt. In der "Best-of-seven"-Serie braucht eine Mannschaft vier Siege zum Einzug in die Finals der Western Conference. Nach dem zweiten Spiel in Minneapolis folgen zwei Partien in San Francisco.

Halbfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Boston Celtics - New York Knicks 105:108 n.V. 0:1 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 119:120 0:2

Halbfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 119:121 0:1 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 88:99 0:1