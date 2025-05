Playoffs in der NBA Endstation für die L.A. Lakers Stand: 01.05.2025 07:20 Uhr

Für die Los Angeles Lakers ist die Basketball-Saison beendet. Das Team aus Kalifornien unterlag gegen die Minnesota Timberwolves mit 96:103. Es war bereits die vierte Niederlage im Viertelfinale der Western Conference.

Damit ging die Serie mit 4:1 an die Timberwolves. Nach einer langen Verletzungspause am Fuß gab der erst im Februar zu den Lakers transferierte Maximilian Kleber sein Debüt für sein neues Team, dem auch Superstar LeBron James und der slowenische Topspieler Luka Doncic angehören. In fünf Minuten Spielzeit erzielte der Würzburger zwei Punkte, leistete sich aber in der entscheidenden Phase einen Ballverlust.

Altmeister James (40) machte 22 Zähler, enttäuschte aber im letzten Viertel auf ganzer Linie. Führungsspieler Doncic quälte sich nach einem schmerzhaften Sturz in der ersten Hälfte mit Rückenproblemen zu 28 Punkten. Doch gegen die abgezockten Timberwolves, bei denen Center Rudy Gobert mit 27 Punkten und 24 Rebounds überragte, war das zu wenig.

Timberwolves lassen aufhorchen

Die starken Timberwolves schwingen sich mehr und mehr zu einem Mitfavoriten auf. "Es fühlt sich großartig an, wir hatten eine Saison mit Auf und Abs. Wir haben viele Jungs, die gewinnen wollen und lieben uns gegenseitig" , sagte der Franzose Gobert bei TNT.

Eine Extra-Schicht müssen die Golden State Warriors um Stephen Curry einlegen. Das Team aus San Francisco verlor das fünfte Spiel gegen die Houston Rockets klar mit 116:131 und führt nun nur noch mit 2:3 in der Serie. Curry und sein Co-Star Jimmy Butler erwischten beide einen schwachen Abend. Curry gelangen lediglich 13 Punkte, Butler gar nur acht. Schon bald aber können sie es besser machen und in der eigenen Arena das Viertelfinalticket klarmachen.

Viertelfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 119:118 n.V. 4:1 New York Knicks - Detroit Pistons 103:106 3:2 Boston Celtics - Orlando Magic 120:89 4:1 Miami Heat - Cleveland Cavaliers 83:138 0:4

Viertelfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Denver Nuggets - L.A. Clippers 131:115 3:2 Golden State Warriors - Houston Rockets 116:131 3:2 Minnesota Timberwolves - L.A. Lakers 103:96 4:1 Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 115:117 0:4 Fettgedruckt: Team in nächster Runde