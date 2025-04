Sieg trotz 29 Punkten Rückstand Hartensteins Thunder sichern sich mit Mega-Comeback Matchbälle Stand: 24.04.2025 07:42 Uhr

Mit einer unglaublichen zweiten Halbzeit haben die Oklahoma City Thunder auch Spiel drei der Serie in den NBA-Playoffs gegen die Memphis Grizzlies gewonnen. Isaiah Hartenstein spielte beim 114:108 in fremder Halle nur eine Nebenrolle, der Center kam in 21 Minuten lediglich auf fünf Punkte, fünf Rebounds und vier Assists.

Lange hatte es so ausgesehen, als könnte Memphis nach zwei deutlichen Niederlagen in Oklahoma zurückschlagen. Mit 29 Punkten hatten die Grizzlies zwischenzeitlich geführt, zur Halbzeit stand es 77:51 für die Gastgeber - die dann aber unter der Stärke des besten Teams der regulären Saison einbrachen und doch noch verloren. Es war das zweitgrößte Comeback in den NBA-Playoffs seit dem Jahr 1997, als erstmals für alle Spielzüge Daten erhoben wurden.

Chet Holmgren dreht nach Verletzung von Ja Morant auf

Hauptverantwortlich für den Umschwung waren die drei Topspieler der Thunder. MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander kam auf 31 Punkte, Jalen Williams auf 26 Zähler und Chet Holmgren verbuchte 24 Punkte - 23 davon in der zweiten Halbzeit. Bei den Grizzlies war Scotty Pippen Jr. mit 28 Zählern der Topscorer, die Gäste brachen ein, nachdem Ja Morant (15 Punkte) aufgrund einer Hüftverletzung nach einem schweren Foul von Lu Dort raus musste.

"OKC" führt die Best-of-seven-Serie nun mit 3:0 an und kann bereits am Samstagabend (26.04.2025) den Einzug ins Conference-Halbfinale klarmachen. Dort würde das Hartenstein-Team auf die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic oder Los Angeles Clippers treffen. Die Clippers haben in der Serie in der Nacht auf Freitag die Führung übernommen, nach einem beeindruckenden 117:83 steht es 2:1.

Schröder stark, aber Detroit Pistons verlieren

In Rückstand geraten sind dagegen die Detroit Pistons um Dennis Schröder. Trotz einer starken Leistung des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft verlor das Überraschungsteam der regulären Saison in eigener Halle mit 116:118 gegen die New York Knicks, Schröder kam von der Bank auf 18 Punkte und überzeugte vor allem aus der Distanz mit vier von sechs getroffenen Dreierversuchen.