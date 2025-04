Termine, TV, Favoriten Start am Samstag - Das Wichtigste zu den NBA-Playoffs Stand: 18.04.2025 20:40 Uhr

In der NBA beginnt am Samstag die entscheidende Phase. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Start der Playoffs in der besten Basketball-Liga der Welt.

Wer ist der große Favorit auf den Titel?

Die Boston Celtics gehen als Titelverteidiger auch in diesem Jahr als einer der großen Anwärter auf die Larry O'Brien Championship Trophy in die Playoffs. Die Erfahrungen der Vorjahre helfen, ein Nachteil könnte aber sein, dass die Celtics auf ihre Klasse jenseits der Dreierlinie angewiesen sind. In den Finalrunden geben die Gegner nämlich nicht mehr so viel Raum für Würfe aus der Ferne wie in den vielen Spielen der regulären Saison.

Der zweite Topfavorit sind die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein. Das hochtalentierte Team hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Spitzenmannschaft entwickelt, ist nach dem Erreichen des Conference-Halbfinals im vergangenen Jahr deutlich stärker geworden und hat mehr Erfahrung. "OKC" hat sowohl einen MVP-Kandidaten mit Shai Gilgeous-Alexander als auch eine hervorragende Mischung im Team mit starken Schützen, guten Verteidigern und Stabilität unter dem Korb.

Sind die Los Angeles Lakers schon reif für die Meisterschaft?

Luka Doncic und LeBron James bilden das vielleicht beste Duo der Liga, aber es ist fraglich, ob sie bereits so gut eingespielt sind, dass sie LA schon zum Titel führen können. Doncic kommt nach seinem spektakulären Trade (kam im Tausch gegen Anthony Davis von den Dallas Mavericks) immer besser in Fahrt und in seiner neuen Mannschaft an, es gibt aber nach wie vor Abstimmungsschwierigkeiten - obwohl gerade Doncic und James im Zusammenspiel immer wieder für Höhepunkte sorgen.

Beide sind aber auch bekannt dafür, in den entscheidenden Spielen zu ganz besonderen Leistungen in der Lage zu sein. So waren Doncic und James auch hauptverantwortlich dafür, dass sich die Lakers mit vier Siegen aus fünf Spielen im NBA-Endspurt im starken Westen Rang drei gesichert haben. Mit den Minnesota Timberwolves um Superstar Anthony Edwards erwartet Los Angeles direkt ein richtiger harter Brocken - räumen sie den aus dem Weg, ist alles möglich.

Welches Team kann für eine Überraschung sorgen?

Die Experten in den USA trauen nach wie vor den Golden State Warriors, die sich über die Play-Ins qualifizieren mussten, sehr viel zu - zumal Topspieler Stephen Curry mit Jimmy Butler (kam von den Miami Heat) einen echten Playoff-Spezialisten an die Seite gestellt bekam. Allerdings gibt es ein Team, das nicht alle sofort auf dem Zettel haben, das bei den US-Kommentatoren noch höher im Kurs steht: die Los Angeles Clippers.

Mit acht Siegen in Folge hat sich der Stadtrivale der Lakers im Endspurt noch das direkte Ticket für die Playoffs gesichert und geht in diese als das formstärkste Team in der NBA. Das liegt vor allem daran, dass Superstar Kawhi Leonard nach seinen langwierigen Verletzungsproblemen wieder in herausragender Verfassung ist, wovon auch sein Co-Star James Harden profitiert. Zudem spielen Ivica Zubac (16,8 Punkte und 12,6 Rebounds im Schnitt) und Norman Powell (21,8 Punkte) die mit Abstand beste Saison ihrer Karriere.

Welche Chancen haben die Wagner-Brüder und Dennis Schröder?

Schröder hat nach seinem Trade-Theater (vier Wechsel in 24 Stunden) sein Glück bei den Detroit Pistons gefunden. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft spielt eine wichtige Rolle bei einem der interessantesten Teams der NBA - allerdings dürfte das große Talent der Mannschaft nicht ausreichen, um besonders weit zu kommen. Die Erfahrung fehlt und das Erreichen der Playoffs (zum ersten Mal seit 2019) ist schon ein großer Erfolg. In den kommenden Jahren könnte mit den Pistons aber wieder zu rechnen sein.

Dennis Schröder spielt seit Februar 2025 bei den Detroit Pistons.

Die Orlando Magic um Franz Wagner und seinem verletzten Bruder Moritz (kann wegen eines Kreuzbandrisses in den Playoffs nicht spielen) haben mit ihrer starken Leistung in den Play-Ins gegen die Atlanta Hawks (120:95) für Furore gesorgt und sich ihren Platz in den Finalrunden eindrucksvoll gesichert. Dort kommt es nun aber zum Duell mit den Boston Celtics, in dem die Magic ganz klarer Außenseiter sind. Um diese Runde zu überstehen, muss schon viel zusammenkommen.

Wie viele Siege braucht ein Team für den Triumph?

Vor den NBA-Finals stehen noch drei Runden an, in denen sich jeweils die Teams durchsetzen, die als erste vier Partien ihres Duells (Best of 7) gewonnen haben. Nach den 82 Spielen in der regulären Saison müssen sich die Mannschaften in den Playoffs also noch auf bis zu 28 weitere Partien einstellen, wer 16 davon gewinnt, darf am Ende die Trophäe in die Luft stemmen.

Wann finden die jeweiligen Runden statt?

Am Samstag (19.04.2025) eröffnen die Milwaukee Bucks und die Indiana Pacers die NBA-Playoffs, am 5./6. Mai ist dann die zweite Runde angesetzt. Die beiden Sieger im Westen und Osten werden ab dem 20./21. Mai in den Conference Finals ermittelt, die bis zu sieben Endspiele um den Titel finden vom 5. bis 22. Juni statt.

Die Termine der NBA-Finals:



Spiel 1: 5. Juni 2025

5. Juni 2025 Spiel 2: 8. Juni 2025

8. Juni 2025 Spiel 3: 11. Juni 2025

11. Juni 2025 Spiel 4: 13. Juni 2025

13. Juni 2025 Spiel 5: 16. Juni 2025

16. Juni 2025 Spiel 6: 19. Juni 2025

19. Juni 2025 Spiel 7: 22. Juni 2025

Die Larry O'Brien Championship Trophy

Kann man die Spiele live im Fernsehen sehen?

In Deutschland werden an den Wochenenden Partien live im TV auf ProSieben Maxx übertragen und im Livestream auf ran.de. Der Streamingdienst DAZN zeigt bei einem entsprechenden Abonemment in den ersten beiden Playoffrunden ein Spiel pro Nacht live, ab dem Conference Finals alle Spiele. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich über den NBA League Pass die gesamten Playoffs anzusehen.