Basketball in der NBA Rekord knapp verfehlt: Furioser Playoff-Start für Oklahoma Stand: 20.04.2025 22:57 Uhr

Der deutsche Basketballstar Isaiah Hartenstein ist mit Oklahoma City Thunder furios in die Play-offs der NBA gestartet. Das beste Team der Hauptrunde überrollte die Memphis Grizzlies am Ostersonntag und entschied das erste Spiel der Best-of-seven-Serie mit 131:80 (68:36) für sich.

Mit 51 Punkten Vorsprung war es der fünfthöchste Sieg der Play-off-Geschichte. Hartenstein steuerte 14 Punkte, acht Rebounds und fünf Assists bei. Das zweite Duell der Erstrundenbegegnung findet in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls in Oklahoma statt, bevor die Serie für zwei Spiele nach Memphis wandert.

Oklahoma einer der Titel-Aspiranten

Oklahoma, nach 68:14 Siegen in der Hauptrunde einer der Titelfavoriten, legte stürmisch los. Schon in der ersten Halbzeit erspielten sich Hartenstein und Co. einen Vorsprung von 35 Punkten, nach der Pause wurde es noch deutlicher. Die Grizzlies, die die Dallas Mavericks im Play-in-Turnier ausgeschaltet hatten, waren in vielen Phasen überfordert. Zwischenzeitlich lag Oklahoma sogar 56 Punkte in Führung, die Mannschaft von Trainer Mark Daigneault kam dabei bis auf zwei Punkte an einen Rekord heran.

Der bislang höchste Sieg mit je 58 Punkten in einem Play-off-Spiel gelang den Denver Nuggets (121:63 gegen die New Orleans Hornets im Jahr 2009) sowie den Minneapolis Lakers (133:75 gegen die St. Louis Hawks im Jahr 1956). Bester Werfer der Partie war New Yorks Spielmacher Jalen Brunson mit 34 Zählern.