Basketball in der NBA Hartenstein marschiert mit Oklahoma durch die Playoffs Stand: 23.04.2025 08:10 Uhr

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist mit Oklahoma in der nordamerikanischen Liga NBA weiter auf dem Vormarsch. Das beste Team der Hauptrunde ließ den Memphis Grizzlies auch beim zweiten Heimspiel keine Chance. 118:99 (70:52) hieß es nach einer weiteren einseitigen Partie.

Zwei Tage nach dem Traumstart mit 51 Punkten Unterschied holte die Nummer eins der Western Conference gegen Memphis den nächsten klaren Erfolg und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung. Zum Einzug in die zweite Runde braucht es vier Siege. Die nächste Partie ist in der Nacht auf Freitag (3:30 Uhr) in Memphis.

Isaiah Hartenstein, dem auch in den Playoffs eine wichtige Rolle zukommt, stand 27 Minuten auf dem Feld. Der Center steuerte sechs Punkte und starke zehn Rebounds bei. Bester Werfer der Partie war sein Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander mit 27 Zählern.

Oklahoma entwickelt sich zu einem ernsten Titelanwärter

"Wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir beeinflussen können" , sagte der Kanadier, der sein Team mit starken Leistungen in der regulären Saison zum Meisterschaftsanwärter gemacht hat: "Vollgas geben ist immer möglich." Theoretisch kann Oklahoma City schon nach den beiden anstehenden Partien in Memphis den Einzug ins Halbfinale der Western Conference perfekt machen.