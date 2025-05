Playoffs in der NBA Golden State Warriors vergeben auch zweiten Matchball Stand: 03.05.2025 08:16 Uhr

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben in der ersten Runde der NBA-Playoffs auch ihren zweiten Matchball ungenutzt gelassen.

Die Kalifornier müssen damit in der nordamerikanischen Profiliga gegen die Houston Rockets nun ins entscheidende Spiel sieben. Im sechsten Spiel der "Best-of-seven"-Serie im heimischen San Francisco unterlagen die Warriors in der Nacht zu Samstag (MESZ) mit 107:115, die Entscheidung fällt damit in Houston in der Nacht zu Montag.

VanVleet und Sengun stark

Sollten die Rockets auch diese Partie für sich entscheiden, wären sie erst das 14. Team der NBA-Historie, das nach einem 1:3-Serienrückstand noch gewinnt. Größten Anteil an der Wahrung der der Comeback-Hoffnungen des Teams aus dem US-Bundesstaat Texas hatten Guard Fred VanVleet mit 29 Punkten und Center Alperen Sengun, der 21 Punkte und 14 Rebounds beisteuerte.

"Wir machen einfach alles schwer" , lobte Rockets Top-Scorer VanVleet die Einstellung seines Teams, das mit einer Zwei-Punkte-Führung in das letzte Viertel ging und dort schlussendlich davonzog: "Ich denke, dass unsere Jugend und unsere Athletik sie im Laufe des Spiels zermürben können."

Curry bester Werfer der Warriors

Aufseiten der Warriors, die nun wie bei der bitteren Finalniederlage 2016 gegen die Cleveland Cavaliers eine 3:1-Serienführung noch aus der Hand zu geben drohen, war Curry mit 29 Zählern erfolgreichster Werfer.

Viertelfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 119:118 n.V. 4:1 New York Knicks - Detroit Pistons 116:113 4:2 Boston Celtics - Orlando Magic 120:89 4:1 Miami Heat - Cleveland Cavaliers 83:138 0:4

Viertelfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in den Playoffs Denver Nuggets - L.A. Clippers 105:111 3:3 Golden State Warriors - Houston Rockets 107:115 3:3 Minnesota Timberwolves - L.A. Lakers 103:96 4:1 Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 115:117 0:4 Fettgedruckt: Team in nächster Runde