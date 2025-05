Playoffs in der NBA Überragender Jokic führt Denver zum Sieg in Oklahoma Stand: 06.05.2025 08:40 Uhr

Der deutsche NBA-Spieler Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder einen erfolgreichen Playoff-Start in der Serie gegen die Denver Nuggets aus der Hand gegeben. Superstar Nikola Jokic überragte beim Auswärtssieg.

Ein Dreier von Aaron Gordon 3,6 Sekunden vor Schluss besorgte das 121:119 für die Denver Nuggets, nachdem Oklahoma zuvor drei Freiwürfe in Folge nicht verwandelt hatte. Die späte Niederlage ist besonders ärgerlich, da die Gäste seit dem ersten Viertel nicht mehr in Führung waren. Mit Abstand bester Mann auf dem Feld war erneut Denvers Nikola Jokic mit seinem Double-Double aus 42 Punkten und 22 Rebounds.

Der unterlegene Isaiah Hartenstein hatte an seinem 27. Geburtstag starke Szenen und großen Anteil an der lange Zeit souveränen Vorstellung der Gastgeber. Der deutsche Center beendete die Basketball-Partie mit 12 Punkten, 9 Rebounds sowie einer Vorlage und einem Block. Bester Werfer für OKC war Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Zählern, aber auch die reichten nicht für den wichtigen ersten Sieg in der Playoff-Serie.

Titelchancen für Hartenstein und OKC

Das zweite Duell findet in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Oklahoma statt, bevor die Serie für zwei Spiele nach Denver wandert. Oklahoma gilt nach 68:14 Siegen in der Hauptrunde und einem deutlichen 4:0-Serienerfolg in der ersten Playoff-Runde gegen die Memphis Grizzlies als einer der Titelfavoriten. Hartenstein wäre nach Dirk Nowitzki (2011) erst der zweite Deutsche, der den Titel in der NBA gewinnen würde.

Halbfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Boston Celtics - New York Knicks 105:108 n.V. 0:1 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 113:121 0:1

Halbfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 119:121 0:1 Minnesota Timberwolves - 0:0