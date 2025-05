NBA-Playoffs "OKC" gegen Denver - Defensivschlacht am Muttertag Stand: 12.05.2025 08:31 Uhr

Die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein haben das vierte Spiel des Conference-Halbfinals bei den Denver Nuggets gewonnen und damit die Best-of-seven-Serie ausgeglichen.

Die Thunder gewannen am Sonntag (12.05.2025/Ortszeit) eine enge Partie mit 92:87 und holten sich damit auch den Heimvorteil in der Serie zurück. "OKC", das beste Team der regulären Saison, hatte in eigener Halle nach der Auftaktniederlage Spiel zwei klar für sich entschieden, das erste Aufeinandertreffen in Denver aber in der Verlängerung verloren. Am Sonntag gelang der enorm wichtige Auswärtssieg in der "Mile High City", ansonsten wären die Thunder in der Best-of-seven-Serie mit 1:3 in Rückstand und gehörig unter Druck geraten. Das fünfte Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch wieder in Oklahoma City statt.

25 Punkte im ersten Viertel - Minusrekord in den Playoffs eingestellt

Nur 36 Stunden nach Spiel drei, das am Freitagabend erst nach Verlängerung entschieden wurde, mussten beide Teams am Muttertag schon mittags wieder aufs Parkett. Dies machte sich bemerkbar, vor allem im ersten Viertel bekamen die Fans in Denver, darunter auch zahlreiche Mütter der Spieler, ein Fehlwurf-Festival serviert: 17:8 für "OKC" lautete der Spielstand nach dem ersten Viertel, damit war der Minusrekord für die Playoffs eingestellt.

Vor allem die Dreipunktewürfe fielen nicht, Denver traf sogar keinen einzigen von 14 Versuchen von "downtown", die Thunder trafen immerhin 1 von11. Beide Teams fabrizierten mehr Ballverluste (9) als erfolgreiche Korbabschlüsse (8).

Viel besser wurde es auch in der Folge nicht, beide Teams kamen am Ende auf eine Trefferquote von 33,5 Prozent aus dem Feld, der schlechteste Wert in einem Playoff-Spiel seit 21 Jahren.

In Spiel zwei hatte "OKC" gegen Denver noch einen Rekord für die meisten Punkte in einer Halbzeit aufgestellt. Spiel vier dagegen bot ein komplett anderes Bild: eine echte Defensivschlacht, in Teilen erinnerte es an den Basketball der frühen 1990er-Jahre.

"OKC" mit Reifeprüfung gegen erfahrene Nuggets

Dabei lieferte Oklahoma City, mit dem drohenden 1:3-Rückstand vor Augen, eine Reiferpfrüfung ab: In der Schlussphase des engen Spiels waren es nicht die erfahrenen Nuggets, Meister von 2023, sondern das junge Thunder-Team, das die besseren Nerven hatte und die besseren Entscheidungen traf: Denver lag zu Beginn des Schlussviertels acht Punkte vorne, doch "OKC" schlug zurück: Shai Gilgeous-Alexander erzielte 9 seiner 25 Punkte in der Schlussphase, Cason Wallace und Aaron Wiggins kamen von der Bank und erzielten drei wichtige Dreier.

Neben Wiggins und Wallace, der sogar alle drei Versuche von "downtown" versenkte, erzielte mit Alex Caruso ein weiterer Spieler von der Bank 10 Punkte, in einem echten "Low-Scoring-Game".

Isaiah Hartenstein kam am Ende auf 8 Punkte und 14 Rebounds und sorgte gemeinsam mit dem anderen "Big Man" Chet Holmgren (8 Punkte, 13 Rebounds) dafür, dass die Thunder auch am Brett das bessere Team waren.

"Das war unser Plan, die Tiefe unseres Kaders zu nutzen" , sagte Thunder-Coach Mark Daigneault nach dem Spiel. "Es war nicht viel Zeit nach dem letzten Spiel."

Jokic sucht nach seinem Impact

Nuggets-Anführer Nikola Jokic wollte nach dem Spiel die Müdigkeit nicht als Entschuldigung gelten lassen. Der Serbe war mit 27 Punkten und 13 Rebounds bester Scorer der Partie, sucht aber weiter nach seinem gewohnten Impact im Spiel der Nuggets: In Spiel vier kam er nur auf drei Korbvorlagen, sein bislang schlechtester Wert in diesen Playoffs. Insgesamt hat er mehr Ballverluste (23) als Assists (22) in seiner Statistik stehen.

"Beide Teams waren sehr müde ", sagte auch Denvers Coach David Adelman. " Spiel vier war physisch sehr anstrengend. Heute ging es darum, wer den entscheidenden Lauf in der Schlussphase hat." Das waren die Thunder, die nun die Chance haben, in eigener Arena mit 3:2 in Führung zu gehen - und den Druck auf Denver zu erhöhen.

Halbfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Boston Celtics - New York Knicks 115:93 1:2 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 109:129 1:3

Halbfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 92:87 2:2 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 102:97 2:1