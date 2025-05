Conference Finals in der NBA Hartensteins "OKC" startet mit Kantersieg Stand: 21.05.2025 07:40 Uhr

Die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Basketballprofi Isaiah Hartenstein sind mit einem deutlichen Sieg in die Conference Finals der NBA gestartet.

Der Titelfavorit fertigte die Minnesota Timberwolves mit 114:88 ab und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Hartenstein kam in 20 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und fünf Rebounds.

Hatte Minnesota zur Halbzeit mit 48:44 geführt, drehten Hartenstein und Co. im dritten Viertel auf. Ein 10:0-Lauf brachte "OKC" mit 66:60 in Führung, insgesamt gewannen die Gastgeber den Abschnitt mit 32:18 und legten den Grundstein für den Erfolg. Spiel zwei der Western Conference Finals steht in der Nacht zu Freitag erneut in Oklahoma City an.

Finalserie Western Conference Spiel OKC - Timbervolves Serie 1 114 - 88 1:0 2 23. Mai* 3 25. Mai 4 27. Mai

* Datum bezieht sich auf MESZ, Ortszeit ist jeweils einen Tag früher

Hartenstein: "Spiel auf das nächste Level gehoben"

"In der zweiten Halbzeit kam unsere Offense ins Rollen. Zu Beginn haben wir die Würfe bekommen, die wir haben wollen, wir haben sie nur nicht gemacht. Ein paar Korbleger gingen daneben. Als sich unsere Offense gefunden hat, haben wir unser Spiel auf das nächste Level gehoben" , sagte Hartenstein, dessen Team erst zwei Tage vorher die Denver Nuggets in Spiel sieben der Viertelfinal-Serie ausgeschaltet hatte.

Top-Scorer in Spiel eins war Thunder-Superstar und MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander, der 20 seiner 31 Punkte in der zweiten Halbzeit auflegte. Minnesotas Ausnahmekönner Anthony Edwards erwischte einen schwachen Abend, erzielte lediglich 18 Punkte und traf fünf seiner 13 Würfe aus dem Feld. Julius Randle war mit 28 Zählern bester Werfer der Timberwolves.

Knicks gegen Pacers im Osten

Der Sieger im Westen trifft in der Finalserie entweder auf die Indiana Pacers oder die New York Knicks aus dem Osten.

Finalserie Eastern Conference Spiel New York Knicks - Indiana Pacers Serie 1 22. Mai* 0:0 2 24. Mai 3 26. Mai 4 28. Mai

* Datum bezieht sich auf MESZ, Ortszeit ist jeweils einen Tag früher