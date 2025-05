Matchball in den NBA-Playoffs Flexibles "OKC" gewinnt Spiel fünf gegen Denver Stand: 14.05.2025 07:39 Uhr

Oklahoma City Thunder steht kurz davor, die Denver Nuggets aus den NBA-Playoffs zu werfen - und damit auch den erneut überragenden Nikola Jokic.

Isaiah Hartenstein und den Oklahoma City Thunder fehlt in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nur noch ein Sieg zum Einzug in die Finals der Western Conference. In einem weiteren intensiven Duell mit den Denver Nuggets holte "OKC" zu Hause ein 112:105 und ging in der Serie mit 3:2 nach Siegen in Führung.

Nikola Jokic überragte mit 44 Punkten für Denver, konnte das Team um Hartenstein (15 Punkte) und Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte) aber nicht aufhalten. Die Entscheidung in der Serie zwischen der besten Mannschaft der Hauptrunde und dem Meister von 2023 kann nun in der Nacht zu Freitag (MESZ) fallen.

"OKC" setzt mehr Spieler ein

"Wir glauben an uns und vertrauen auf unsere Abläufe", sagte Gilgeous-Alexander. Während Denver nur acht Profis einsetzte und vor allem die fünf Startspieler lange auf dem Platz hatte, kamen bei Oklahoma City drei Spieler mehr zum Einsatz.

Schon in den vorigen Partien hatte "OKC" auf mehr Profis gesetzt als Denver. "Das hilft sehr. Wir müssen schnell spielen, da hilft es frisch zu sein", sagte Gilgeous-Alexander zum breit aufgestellten Kader.

Halbfinale, Western Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 112:105 3:2 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 117:110 3:1

Halbfinale, Eastern Conference Partie Letztes Spiel Stand in der Serie Boston Celtics - New York Knicks 113:121 1:3 Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 105:114 1:4