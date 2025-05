ATP-Turnier in Rom Cooler Zverev macht Viertelfinale klar Stand: 13.05.2025 21:53 Uhr

Alexander Zverev ist am Ende locker ins Viertelfinale des Tennisturniers in Rom eingezogen. Der Hamburger schlug am Dienstagabend den Franzosen Arthur Fils in zwei Sätzen mit 7:6 (7:3) und 6:1.

Zverev startete konzentriert in das Match. Vor allem seine Taktik, früh in die Bälle zu gehen, um den Gegner möglichst wenig Zeit für seine Schlagvorbereitung zu lassen, brachte ihm schnell Punktgewinne. Ehe sich Arthur Fils versah, stand es 4:1 für die Nr. 2 der Weltrangliste.

Plötzlich ist der Rhythmus weg

Im siebten Spiel des ersten Satzes bekam plötzlich Schwierigkeiten. Sah es zu Beginn des Aufschlagspiels nach einem Durchmarsch aus, wurde Fils schlagartig stärker. Eine Vorhand longline passierte den Deutschen, der daraufhin respektvoll applaudierte.

Fils glich in der Folge zum 4:4 aus, Zverev reagierte stark und brachte sein nächstes Aufschlagspiel zu null durch. Und der Unterhaltungsfaktor der Partie stieg weiter - weil auch der Franzose sein nächstes Service ohne Punktverlust durchbrachte.

Zverev blieb fokussiert, musste aber auch zusehen, wie Fils sich nicht nur keine Fehler erlaubte, sondern auch noch Spielglück hatte und zweimal kurz nacheinander bei langen Schlägen hauchdünn das Feld noch traf. Das elfte Spiel zog sich über mehr als zehn Minuten hin - und Zverevs Nerven hielten, obwohl Fils teilweise unglaublich Vorhand-Raketen produzierte. Im zwölften Spiel ballerte der Franzose eine Vorhand mit sage und schreibe 168 km/h zum Punktgewinn. Dann aber im Tiebreak ballte Zverev die Faust, als er den Punkt zum 7:3 machte.

Im zweiten Satz geht's ganz schnell

Durchgang zwei verlief dann deutlich anders. Zverev gab nur ein Spiel ab und hatte schnell bei Aufschlag Fils drei Matchbälle. Bereits der erste war erfolgreich, weil der Franzose einen Vorhandball ins Netz drosch. Erleichtert ging der gebürtige Hamburger ans Netz und verabschiedete sich von Arthur Fils freundschaftlich.

Zverev erreichte zum 100. Mal in seiner Karriere die Runde der letzten Acht auf der ATP-Tour und trifft dort auf Lokalmatador Lorenzo Musetti (Nr. 8).