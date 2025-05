NBA-Playoffs Knicks werfen Titelverteidiger Boston Celtics raus Stand: 17.05.2025 08:51 Uhr

Die New York Knicks haben Titelverteidiger Boston Celtics aus den Playoffs der NBA geworfen und treffen im Finale der Eastern Conference auf Indiana.

Im sechsten Spiel der Viertelfinalserie im Modus "Best of seven" besiegten die Knicks die verletzungsgeplagten Celtics deutlich mit 119:81 und entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Die Knicks stehen damit zum ersten Mal seit 25 Jahren in der Finalserie der Eastern Conference.

Gegner sind ab Mittwoch (Ortszeit) die Indiana Pacers. In der Western Conference stehen die Minnesota Timberwolves im Finale und treffen auf den Sieger der Begegnung zwischen Oklahoma City Thunder und den Denver Nuggets, die sich ein entscheidendes siebtes Spiel liefern. Die beiden Conference-Meister spielen dann den NBA-Champion aus.

"Gegen die Knicks zu verlieren, fühlt sich an wie der Tod"

New York besiegte den Erzrivalen, dessen Topstar Jayson Tatum sich in Spiel vier einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, über die Breite: Sechs Knicks-Spieler erzielten zweistellige Punktzahlen, allen voran Jalen Brunson und OG Anunoby mit jeweils 23 Zählern.

Topscorer der Celtics war Jaylen Brown mit 20 Punkten. " Gegen die Knicks zu verlieren, fühlt sich an wie der Tod. Aber mir wurde immer beigebracht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, also bereiten wir uns auf alles vor, was als Nächstes auf unserer Reise kommt ", sagte Brown. Die Partie wurde im zweiten Viertel, das die Knicks mit 38:17 dominierten, praktisch entschieden.

Schon 64:37 zur Halbzeit

Bei Halbzeit stand es im Madison Square Garden vor Edelfans wie Timothée Chalamet, Lenny Kravitz, Ben Stiller und Spike Lee bereits 64:37 aus Sicht der Gastgeber. " Im fünften Spiel haben sie uns besiegt, und wir haben heute Abend reagiert ", sagte Brunson, dessen Vater Rick mit New York 2000 im Eastern-Conference-Finale gestanden hatte: "Das ist großartig. Ich meine, die Tatsache, dass wir nicht mehr hier waren, seit mein Vater im Team war – es bedeutet dieser Organisation und dieser Stadt sehr viel."

Knicks-Cheftrainer Tom Thibodeau fand die Leistung seines Teams "von Anfang bis Ende großartig" . Bostons Headcoach Joe Mazzulla räumte geknickt ein: "Letztendlich haben wir uns ein Ziel gesetzt und es nicht erreicht."