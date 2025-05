Bruno Fernandes - die Lebensversicherung von Manchester United Bruno Fernandes bei Manchester United: Eine Lebensversicherung Stand: 19.05.2025 16:58 Uhr

Kein Spieler hat in der Geschichte der Europa League - inklusive UEFA-Cup - mehr Torbeteiligungen als Bruno Fernandes. Er ist der Grund, warum Manchester United eine Horror-Saison noch retten könnte.

Es ist kaum drei Wochen her, dass Bruno Fernandes mit Manchester United im San Mamés für Furore sorgte. 15 Minuten zum Ende der ersten Hälfte reichten aus, um das Halbfinal-Duell in der Europa League quasi vorzuentscheiden.

Fernandes erzielte zwei der drei Treffer, schraubte seine persönliche Bilanz auf sieben Tore und fünf Vorlagen in dieser Europa-League-Saison. Damit ist der Portugiese Top-Scorer und der entscheidende Faktor, dass Manchester United eine katastrophale Saison mit einem Europapokal-Sieg retten kann.

Bruno Fernandes feiert sein Tor für Manchester United

Manchester United nur knapp über der Abstiegszone

Sollte man das Endspiel gegen Tottenham Hotspur am Mittwochabend (21.05.25) gewinnen, würde man sich für die Champions League qualifizieren - obwohl der Klub die Ligasaison nur knapp über der Abstiegszone beenden wird. Momentan ist der Rekordmeister Tabellen-16., einen Platz vor Tottenham.

Ein Abstiegsszenario stand nie ernsthaft zur Debatte, zu groß ist der Abstand auf die bereits frühzeitig feststehenden Absteiger Southampton, Leicester und Ipswich. Dennoch: Die blanken Zahlen reichen aus, um die Dramatik dieser Saison zu beschreiben: Nur zehn Siege aus 37 Spielen. 18 Niederlagen, 9 davon im heimischen Old Trafford. United hat damit die Hälfte seiner Heimspiele verloren. Nur fünf Teams haben eine schlechte Tordifferenz, nur vier Teams in der Premier League haben weniger Tore erzielt.

Bezeichnend für Letzteres: Fernandes ist auch Uniteds Top-Torjäger in der Liga - mit acht Treffern. Was für einen zentralen Mittelfeldspieler beachtlich ist, ist für den Klub schlicht peinlich. Das sieht auch Coach Ruben Amorim so. "Es ist beschämend. Wir dürfen so nicht auftreten" , sagte er nach der 0:2-Niederlage gegen West Ham United kürzlich.

Der nächste Neuaufbau bei United steht an

Amorim soll im Sommer den Neufbau forcieren. Den nächsten. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben, damit diese Saison eine Ausnahme bleibt. Heißt auch: Viele Spieler dürfen den Klub verlassen. Einer, der begehrt ist, soll allerdings um jeden Preis bleiben: Bruno Fernandes. "Wir wollen die besten Spieler behalten, und Bruno ist eindeutig einer der besten Spieler der Welt. Wir wollen ihn hier haben" , sagte Amorim, angesprochen auf Wechselgerüchte um seinen Landsmann.

Hintergrund ist, dass der saudi-arabische Klub Al-Hilal Fernandes ein Vertragsangebot mit einem Jahresgehalt von über 35 Millionen Euro vorgelegt haben soll. Eine absurde Summe, selbst für die Premier League. Fernandes selbst äußert sich nur selten, gilt als ruhiger Zeitgenosse, der am liebsten seinen Fußball sprechen lässt.

Dauerläufer Fernandes bekommt nie Pausen

Kein Transfer in der Post-Ferguson-Ära ist so entscheidend gewesen, wie der von Fernandes im Januar 2020. Für rund 55 Millionen Euro kam der heute 30-Jährige von Sporting Lissabon. Die Bilanz seitdem: 287 Spiele, 98 Tore, 86 Torvorlagen. Fernandes ist Kapitän, Lenker im Mittelfeld, entscheidender Passgeber und oftmals eben auch Torschütze. Im Mittelfeld hat er jede Position schon bespielt. Eine Pause kriegt er quasi nie, das will er auch nicht, wie er selbst mal in einem Interview betont hat.

Fernandes' Saison 2024/25 Spiele Tore Assists Premier League 35 8 10 Europa League 13 7 5 Engl. Pokalwettbewerbe 7 4 4

Das alles macht ihn zur Lebensversicherung eines Klubs, der immer noch von der großen Erzählung lebt, den glorreichen Zeiten aber seit Jahren wehmütig hinterherschaut. Es gehört zum Selbstverständnis von Manchester United, Spieler wie Fernandes in seinen eigenen Reihen zu wissen. Würde es im Fußball einen sogenannten "MVP"-Award geben, eine Auszeichnung für den wertvollsten Spieler, Fernandes wäre ein ernsthafter Kandidat. Kaum vorzustellen, wie dramatisch die Situation im Klub wäre, wenn es ihn nicht gäbe.

Fernandes in der Nations League gegen Deutschland

Dass Fernandes in der Europa League nochmal ganz besonders aufdreht, ist für ihn nichts Neues. Als er im März Real Sociedad mit einem Hattrick beinahe im Alleingang besiegte, avancierte Fernandes zum erfolgreichsten Spieler der Europa-League-Geschichte. Selbst inklusive des Vorgängerwettbewerbs UEFA-Cup hat kein Profi in der Geschichte mehr Torbeteiligungen - 49 an der Zahl, in 57 Spielen.

Nun will er erstmals auch die Trophäe in den Händen halten, nachdem das Europa-League-Finale 2021 im Elfmeterschießen gegen Villarreal verloren ging. Gut möglich übrigens, dass es nur zwei Wochen später das nächste Endspiel für den Ausnahmekönner gibt: Fernandes trifft mit Portgual beim Final Four der Nations League auf Deutschland.