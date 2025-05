Nominierung am Donnerstag Nagelsmanns Kader-Puzzle vor der Nations League Stand: 20.05.2025 20:45 Uhr

Vor der Nations-League-Endrunde wartet Julian Nagelsmann ein Kader-Puzzle, einige Stammspieler fallen aus. Die Chance für junge Spieler - und Ausgebootete.

Von Oliver Wichmann

Im Fußball-Sommer 2025 geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Bundesliga-Finale folgt vom 4. bis 8. Juni das Final-Four-Turnier der Nations League in Deutschland. Am Donnerstag wird Julian Nagelsmann den Kader für die Endrunde bekanntgeben.

Vor der Nominierung stellen sich für den Bundestrainer allerdings einige Fragen. In der Innenverteidigung gibt es große Baustellen, ebenso im Sturm – gleichzeitig gibt es aber Chancen für Ausgebootete und Talente.

Ter Stegen oder Baumann? Torhüterfrage drängt sich für Nagelsmann wieder auf

Kehrt Marc-Andre Ter Stegen wieder als Nummer Eins zwischen die Pfosten zurück? Nach seinem Patellasehnenriss im rechten Knie ist der Barca-Keeper wieder fit, am 3. Mai hat er sein Comeback in der Liga gegeben. Allerdings kam seitdem nur ein weiteres Spiel hinzu – zuvor stand der 33-Jährige mehr als 220 Tage lang nicht mehr auf dem Platz.

Die Ersatz-Nummer-Eins, Oliver Baumann, zeigte in beiden Viertelfinal-Spielen der Nations League gegen Italien gute Leistungen. Nagelsmann sprach Ter Stegen aber das Vertrauen aus: „Wenn er fit und gesund ist und 100 Prozent leistungsfähig, dann wird er die Nummer eins sein“. Für Nagelsmann stellt sich die Frage, wie er die 100 Prozent Leistungsfähigkeit nach nur zwei Spielen in der Liga interpretieren wird.

Abwehr: Wer ersetzt Rüdiger und Schlotterbeck im DFB-Team?

Größer als bei der Torwart-Frage sind für den DFB-Trainer die Sorgen in der Abwehr: Mit Antonio Rüdiger fällt der Abwehrchef mit einem Meniskusriss im linken Knie aus. Nico Schlotterbeck, der als erster Ersatzkandidat in Frage gekommen wäre, fehlt ebenfalls mit einem Meniskusriss. Jonathan Tah hingegen ist fit; am wahrscheinlichsten ist, dass Robin Koch neben den Noch-Leverkusener in die Innenverteidigung rückt.

Niklas Süle könnte wieder ins DFB-Team zurückkehren.

Dadurch eröffnen sich Chancen für Spieler, die zuletzt im DFB-Dress hinten dran waren: Waldemar Anton ist ein heißer Kandidat, auch eine Rückkehr für Niklas Süle ist denkbar. Beide Innenverteidiger hatten im Saisonendspurt einen großen Anteil daran, dass es der BVB noch in die Champions League geschafft hat.

Auch die Nominierung von Yann-Aurel Bisseck, der sein DFB-Debüt erst im März dieses Jahres gegen Italien gegeben hat, ist wahrscheinlich. Allerdings spielt der 24-Jährige knapp eine Woche vor dem ersten Nations-League-Endrundenspiel noch das Champions-League-Finale mit Inter Mailand.

Mittelfeld: Stiller fraglich, Eberl hat bei Musiala „viel zu besprechen“

Im Mittelfeld sind fast alle etatmäßigen Spieler fit. Fraglich ist aber Angelo Stiller (Bänderverletzung), auch für Jamal Musiala könnte die Nations League zu früh kommen. Seit Anfang Mai fällt der Mittelfeldspieler mit einem Muskelbündelriss aus.

„Wir wollen Jamal nicht verbrennen“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag. „Nach der Nations League kommt die Klub-WM, danach kommt irgendwann die Weltmeisterschaft. Da gibt es viel zu besprechen“, so der 51-Jährige.

Sturm: Havertz wieder fit, Woltemade "droht" ein langer Sommer

Im Sturm liegen Sorge und Hoffnung für Julian Nagelsmann dicht beieinander. Mit einer schweren Knieverletzung sicher ausfallen wird Tim Kleindienst, der zuletzt der etatmäßige Mittelstürmer im DFB-Team war. Hoffnung hingegen macht das Comeback von Kai Havertz, der vergangenen Samstag wieder für Arsenal auflief. Im Februar hatten ihm die Teamärzte nach einer schweren Oberschenkelverletzung noch das Saisonaus prognostiziert.

Ein weiterer heißer Kandidat für die Sturmspitze ist Nick Woltemade. Der 23-jährige Stuttgarter ist eine der Entdeckungen der Saison, in 28 Ligaspielen schoss er zwölf Tore. Bei der U21-Nationalmannschaft war er zuletzt eine feste Größe, für die EM in der Slowakei ist er fest eingeplant. Die beginnt allerdings erst am 11. Juni, das letzte Spiel in der Nations-League-Endrunde ist für den 8. Juni datiert – Woltemade hätte also Zeit.

Nick Woltemade ist der Durchstarter der Saison beim VFB-Stuttgart.

Auch Jonathan "Jonny" Burkardt darf sich nach einer starken und nahezu verletzungsfreien Saison Hoffnungen auf eine Normierung machen. Der 24-Jährige wurde nach einem halben Jahr Pause im März bereits von Nagelsmann wieder für die Nationalmannschaft berücksichtigt.

Für Niclas Füllkrug wird es hingegen eng: Der 32-Jährige, der im Sommer zu West Ham United in die Premier League gewechselt ist, fiel fast die gesamte Saison aus - erst mit Oberschenkelproblemen, dann mit einer Achillessehnenverletzung. In 16 Ligaspielen sprangen nur magere drei Tore und zwei Vorlagen heraus. Das ist für einen Stürmer mit DFB-Anspruch zu wenig.