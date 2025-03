Balljunge hilft mit Kimmich und Musiala hellwach - der Eckball-Trick zum 2:0 Stand: 24.03.2025 00:00 Uhr

Fußballfans sehen regelmäßig viele Tore. Doch der Treffer der deutschen Mannschaft zum 2:0 dürfte einzigartig sein. Ein Balljunge, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und schimpfende Italiener waren beteiligt.

Schlitzohrig, handlungsschnell, eiskalt oder auch torhungrig: Zum 2:0 der deutschen Nationalmannschaft gäbe es viele treffende Attribute. Dieser außerordentliche Treffer, den es im internationalen Fußball in dieser Form wohl noch nie zu bewundern gab, war Ausdruck einer Überlegenheit des Teams von Trainer Julian Nagelsmann, die sich wohl auch die Italiener nicht hätten vorstellen können.

Eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielte bei diesem ungewöhnlichen Treffer auch ein Balljunge, der Joshua Kimmich reaktionsschnell einen Ball zuwarf. "Wir hatten kurz Augenkontakt, er wollte unbedingt den Ball holen. Da habe ich ihm den schnell zugeworfen" , sagte der 15 Jahre alte Noel Urbaniack, der erstmals überhaupt als Balljunge zum Einsatz kam.

Balljunge Noel Urbaniack wird diesen Abend nie wieder vergessen - er sorgte mit seiner schnellen Reaktion für das 2:0

Der Kapitän zögerte nicht, sondern spielte die Kugel auf Jamal Musiala, der völlig unbeachtet von den Italienern am kurzen Pfosten unbeteiligt herumstand, während die gesamte Abwehr sich über die Eckball-Entscheidung echauffierte. Torhüter Gianluigi Donnarumma verließ dafür sogar sein Tor und ließ dieses damit unbewacht.

Höhepunkt der Spielfreude, Leidenschaft, Finesse

Es war ein Treffer aus dem Kuriositätenkabinett, der allen, die diesen gesehen haben, wohl nicht mehr aus dem Sinn gehen wird. Es war einer dieser Momente, bei dem alle, die dabei waren, auch in einigen Jahren noch wissen werden, was sie an diesem Sonntag, 23. März 2025, gesehen haben.

Und es war Ausdruck einer Darbietung einer deutschen Mannschaft, die unter Nagelsmann den bisherigen Höhepunkt an wieder gewonnener Spielfreude, Leidenschaft und taktischer Finesse auf den Platz gebracht hat. Dass dieses Viertelfinale in der Nations League beinahe noch gekippt wäre, ändert nichts an der Einzigartigkeit dieses Treffers, der für sich allein betrachtet ein echtes Spektakel war.

Balljunge Noel wird diesen Abend ohnehin nicht vergessen. Er bekam für seine schnelle Reaktion den Spielball samt Autogramm von Kimmich plus ein gemeinsames Foto mit dem deutschen Kapitän. Mehr geht eigentlich nicht.