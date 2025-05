Conference Finals in der NBA Denkwürdiges Spiel zwischen Knicks und Pacers Stand: 22.05.2025 08:24 Uhr

Irres Spiel im Madison Square Garden: Die New York Knicks haben das erste Spiel in den Conference Finals der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf dramatische Weise verloren.

Das Team aus dem "Big Apple" unterlag den Indiana Pacers in einer denkwürdigen Partie vor heimischem Publikum mit 135:138 nach Verlängerung und läuft in der "Best-of-seven"-Serie nun einem Rückstand hinterher.

New York kämpft um seinen ersten Einzug ins NBA-Finale seit 1999.

150 Sekunden vor Schluss mit 14 Punkten vorne

Im siedend heißen Madison Square Garden verspielten die Knicks in der Nacht zu Freitag eine komfortable Führung. Gut zweieinhalb Minuten vor dem Ende lagen sie noch mit 14 Punkten vorn, 52 Sekunden vor Schluss mit neun - ehe die Pacers eine irre Aufholjagd starteten und auch dank sechs Dreiern in Serie Spiel eins noch drehten.

Finalserie Eastern Conference Spiel New York Knicks - Indiana Pacers Serie 1 135 - 138 n.V. 0:1 2 24. Mai* 3 26. Mai 4 28. Mai

* Datum bezieht sich auf MESZ, Ortszeit ist jeweils einen Tag früher

"Natürlich ist es enttäuschend, wenn man nicht das erwartete Ergebnis erzielt" , sagte Knicks-Trainer Tom Thibodeau: "Wir müssen uns das Video ansehen, unsere Korrekturen vornehmen und uns dann schnell für Spiel zwei anpassen. Wir müssen für Spiel zwei bereit sein, und nur darauf schauen wir. Die Enttäuschung müssen wir in mehr Entschlossenheit umwandeln."

Nesmith und Haliburton führen Pacers zum Sieg

Großen Anteil an Indianas starkem Comeback hatten Aaron Nesmith, der acht von neun Dreiern (darunter fünf der letzten sechs) versenkte, mit 30 Punkten und Tyrese Haliburton, der neben 31 Zählern auch den entscheidenden Korb zum "Last-Second"-Ausgleich in der regulären Spielzeit markierte.

In der Overtime bewiesen die Pacers dann den längeren Atem, auch die 43 Punkte von Knicks-Star Jalen Brunson halfen den Gastgebern am Ende nicht.

Haliburton: "Das ist ein Wahnsinnssieg!"

"Ich bin so stolz auf die Widerstandsfähigkeit dieser Mannschaft, wir haben sie das ganze Jahr über bewiesen" , sagte Haliburton dem Sender "TNT": "Heute haben wir einfach weitergemacht, weitergekämpft - Man, das macht Spaß! Das ist ein Wahnsinnssieg. Aber ich denke wirklich, dass wir noch viel verbessern müssen." Spiel zwei findet in der Nacht zu Samstag erneut in New York statt.

Finalserie Western Conference Spiel OKC - Timbervolves Serie 1 114 - 88 1:0 2 23. Mai* 3 25. Mai 4 27. Mai

* Datum bezieht sich auf MESZ, Ortszeit ist jeweils einen Tag früher