Champions-League-Qualifikation Frankfurt, Dortmund, Freiburg - Dreikampf um zwei Plätze Stand: 12.05.2025 14:27 Uhr

Die Meisterschaft ist längst entschieden, die direkten Absteiger stehen fest: Zugespitzt hat sich vor dem letzten Bundesliga-Spieltag aber der Kampf um den Einzug in die lukrative Champions League.

"Das ist extrem ärgerlich, weil wir heute gewinnen wollten. Wir spielen eine sehr, sehr gute Saison und jetzt geht's gegen Freiburg ins Endspiel" , sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche und war nach dem überraschenden 2:2 gegen den FC St. Pauli restlos bedient.

"Endspiel" zwischen Freiburg und Frankfurt

Lange sah es so aus, als ob die Hessen locker in die Champions League einziehen würden, jetzt müssen sie zittern. Am letzten Spieltag (Samstag, 17. Mai, 15.30 Uhr), der Spielplan will es so, müssen sie nach Freiburg. Bei einem Sieg der Freiburger (55 Punkte) würden die an der Eintracht (57 Punkte) vorbei auf Platz drei springen. Wenn es ganz schlecht läuft für die Frankfurter, dann werden sie auch noch von Borussia Dortmund (54 Punkte) überholt. In Sachen Torverhältnis stehen die Hessen nur drei Tore besser da als der BVB.

Das alles gilt freilich auch für Freiburg. Eine Niederlage oder ein Remis gegen Frankfurt sowie ein Dortmunder Sieg gegen Kiel bedeuten Platz fünf.

Das Momentum spricht für Dortmund

Auf dem landet Dortmund, wenn sie gegen Kiel verlieren oder Freiburg das "Endspiel" gegen Frankfurt gewinnt und der BVB die schlechtere Tordifferenz gegenüber der Eintracht nicht aufholen kann. Bei einem Unentschieden gegen Kiel und einer Freiburger Niederlage würden die Schwarz-Gelben noch auf Platz vier springen. Auch da wäre das Torverhältnis entscheidend, bei dem die Freiburger mit -2 schlecht aussehen.

Der Kampf um die Europapokal-Plätze Platz Team Punkte und Tore Gegner 3 Eintracht Frankfurt 57/+20 SC Freiburg (A) 4 SC Freiburg 55/-2 Eintracht Frankfurt (H) 5 Borussia Dortmund 54/+17 Holstein Kiel (H) 6 1. FSV Mainz 05 51/+12 Bayer Leverkusen (H) 7 RB Leipzig 51/+6 VfB Stuttgart (H)

Einiges spricht im Showdown für Dortmund. Vor allem die aktuelle Form des Teams von Trainer Niko Kovac, das seit Wochen das Feld von hinten umpflügt und mächtig aufgeholt hat. Ein Sieg mit drei Toren Unterschied führt auf jeden Fall in die Königsklasse, so hat Dortmund gegen Kiel auch sein eigenes "Endspiel".

Niko Kovac

Die Szenarien im Überblick

Frankfurt kommt in die Champions League, wenn ...

... sie gegen Freiburg gewinnen oder remis spielen

... sie gegen Freiburg verlieren und Dortmund nicht gewinnt oder keine drei Tore gegenüber Frankfurt aufholt

Freiburg kommt in die Champions League, wenn ...

... sie gegen Frankfurt gewinnen

... sie gegen Frankfurt remis spielen und Dortmund nicht gewinnt

... sie gegen Frankfurt verlieren und Dortmund verliert

Dortmund kommt in die Champions League, wenn ...

... sie gegen Kiel mit drei Toren Abstand gewinnen

... sie gegen Kiel gewinnen und Freiburg gegen Frankfurt remis endet oder Frankfurt gewinnt

... sie gegen Kiel mit zwei Toren Abstand gewinnen und Frankfurt mit einem Tor Abstand gegen Freiburg verliert, dabei aber weniger als vier Tore mehr erzielt als der BVB

... sie gegen Kiel einen Punkt holen und Freiburg gegen Frankfurt verliert



Europa League als Trostpflaster

Wer auch immer den Dreikampf um die beiden noch offenen Tickets - Meister Bayern München und Vizemeister Bayer Leverkusen sind schon fest dabei - verliert, der darf oder muss sich als Fünfter wohl mit dem Einzug in die Europa League trösten.

Um den kämpft auch noch der 1. FSV Mainz 05. Das klappt aber nur bei einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen und einer Dortmunder Pleite gegen Kiel. Und dabei müssten die Mainzer auch noch die schlechtere Tordifferenz (-5 gegenüber dem BVB) aufholen.

Mainz und Leipzig im Fernduell um Platz sechs

So reicht es für Mainz wohl nur für die Conference League. Wenn überhaupt. Denn die 05er haben das punktgleiche RB Leipzig im Nacken und liefern sich ein Fernduell mit den Sachsen. Die Gegner haben es in sich. Mainz muss gegen Leverkusen ran, Leipzig erwartet Stuttgart.

Heidenheim vor der Relegation

Der Abstiegskampf dagegen ist entschieden. Erwischt hat es den VfL Bochum und Holstein Kiel. Vieles spricht dafür, dass der 1. FC Heidenheim in die Relegation muss - oder darf. Drei Punkte liegt das Team hinter 1899 Hoffenheim und dem FC St. Pauli und es hat im Vergleich zu den beiden Konkurrenten das schlechteste Torverhältnis. Gegenüber Hoffenheim müsste Heidenheim sechs Tore aufholen, gegenüber St. Pauli sogar 13.

Blessin: "Der Teufel ist ein Eichhörnchen"

Hamburgs Trainer Alexander Blessin traut dem Braten dennoch nicht. "Die Glückwünsche nehme ich trotzdem noch nicht an" , sagte er nach dem wichtigen 2:2 bei Eintracht Frankfurt. Er spricht zwar von einem "Big Point" und einem "Polster" , meinte jedoch auch: "Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen."

St. Paulis Trainer Alexander Blessin

Im Saisonfinale spielt St. Pauli gegen Absteiger VfL Bochum und will auch dort punkten. Denn Blessin ist "felsenfest" davon überzeugt, "dass Heidenheim das Spiel gegen Bremen gewinnt."

Hoffenheims Angst vor den Bayern

Wenn es so kommt, dann könnten die Heidenheimer allenfalls noch Hoffenheim in die Bredouille bringen. Die müssen gegen Bayern München ran und hoffen, dass sich der Meister nicht allzu spielfreudig und torhungrig präsentiert.

Wer muss in die Relegation? Platz Team Punkte und Tore Gegner 14 FC St. Pauli 32/-11 VfL Bochum (H) 15 1899 Hoffenheim 32/-18 Bayern München (H) 16 1. FC Heidenheim 29/-24 Werder Bremen (H)