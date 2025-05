Schwere Verletzung möglich Nationalspieler Angelo Stiller übel umgeknickt Stand: 11.05.2025 20:15 Uhr

Angelo Stiller vom VfB Stuttgart droht ein längerer Ausfall. Bei einem Foul von Samuel Essende knickte er um - der Augsburger sah dafür Rot.

Das laufende Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg am vorlezten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist von einem folgenschweren Foul überschattet worden. Augsburgs Samuel Essende traf in der Anfangsphase Stuttgarts Angelo Stiller mit der Sohle am unteren Schienbein.

Stiller knickte mit dem Fußgelenk deutlich um und verließ nach langer Behandlung das Stadion humpelnd und unter Tränen. Essende sah für das Einsteigen die Rote Karte. Schiedsrichter Timo Gerach hatte ihm zunächst Gelb gegeben, die Strafe nach Ansicht der Videobilder aber verschärft.

Auch Keitel verletzt runter

Für Stiller kam in der 16. Minute Yannik Keitel aufs Feld - und nur 18 Minuten später musste auch er nach einem Treffer am Oberschenkel angeschlagen vom Platz. Enzo Millot kam für Keitel ins Spiel.

Damit drohen Stiller und Keitel den Saisonhöhepunkt zu verpassen: Das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld am 24. Mai (20 Uhr) in Berlin.

Die Partie gegen Augsburg ist die beiden im Mittelfeld platzierten Teams von keiner größeren Bedeutung mehr. Am letzten Spieltag tritt Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr in Leipzig an, Augsburg empfängt zeitgleich bei Union Berlin zu Gast.