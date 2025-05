45. +5 Wieder ist es Mittelstädt über links, der bis zur Grundlinie durchgeht und den Ball halbhoch in die Mitte bringt. Zesiger klärt unkonventionell mit dem Oberschenkel, aber seine erfolgreiche Aktion gibt ihm recht.

45. +3 Mittelstädt spielt einen klasse Pass auf Undav, der mit dem ersten Kontakt in den Lauf von Woltemade weiterleitet. Der Angreifer legt sich den Ball am herauslaufenden Dahmen vorbei, dann wird der Winkel jedoch zu spitz. Er bringt den Ball zwar in Richtung Tor, aber Zesiger geht dazwischen und klärt den Ball zur Ecke. Ob der wirklich reingegangen wäre darf bezweifelt werden. Der Eckball jedoch bringt keine Gefahr.

45. +2 Enzo Millot Stuttgart Gelbe Karte für Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Millot kommt im Mittelfeld zu spät gegen Jakić viel zu spät und trifft seinen Gegenspieler. Es ist bereits die neunte Verwarnung für den Franzosen in der laufenden Saison.

45. +1 Zurecht gibt es sieben Minuten oben drauf. Tor, VAR-Check und Verletzungsunterbrechnungen gerechtfertigen diese lange Nachspielzeit.

45. Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.

42. Kurz vor der Pause lässt der VfB den Gast aus seiner Sicht unnötigerweise ins Spiel kommen. Der FCA macht es mittlerweile sehr, sehr gut und setzt eigene Nadelstiche im Spiel nach vorne. Geht da vielleicht sogar noch was vor dem Pausentee?

39. Die zehn Augsburger haben Blut geleckt! Dimitris Giannoulis tankt sich über links super durch und spielt von der Grundlinie einen scharfen Pass in die Mitte. Chabot hat Glück, dass er vorbeirutscht und den Ball nicht ins eigene Tor befördert. Doch am langen Pfosten wartet Claude-Maurice und schließt direkt ab, trifft aber nur das Außennetz.

38. Erneut findet Augsburg den Weg in den Stuttgarter Strafraum. Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld bekommt Zesiger auf den Kopf, bei seinem Versuch stimmt allerdings das Timing nicht, sodass der Ball weit über das Tor geht.

36. Diesmal versucht es Millot auf Zuspiel von Führich direkt von der Strafraumkante. Dahmen ist unten und pariert auf Kosten einer weiteren, letztendlich ungefährlichen Ecke.

35. Mittelstädt setzt sich links gut durch und flankt. Aus kurzer Distanz setzt sich Woltemade gegen Zesiger durch und köpft aufs Tor, allerdings zu zentral. Dahmen reißt die Fäuste hoch und klärt zur Ecke. Diese bringt dann allerdings keine Gefahr.

34. Hoeneß stellt das System um und wechselt daher doppelt. Für Jeltsch, der aus taktischen Gründen runter muss, und den verletzten Keitel kommen Luca Jaquez und Enzo Millot.

34. Enzo Millot Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

34. Yannik Keitel Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Yannik Keitel

33. Luca Jaquez Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Luca Jaquez

33. Finn Jeltsch Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Finn Jeltsch

32. Keitel´s Behandlung ist abgeschlossen. Unter dem Applaus der Zuschauer betritt er das Feld wieder. Doch nach wenigen Momenten liegt er wieder am Boden - offensichtlich muss er schon nach 15 Minuten wieder runter. Bitter für Keitel und den VfB.

31. Augsburg meldet sich in der Offensive. Claude-Maurice flankt von der linken Seite auf den langen Pfosten, wo sich Gumny gegen zwei Stuttgarter durchsetzt und das Kopfballduell gewinnt. Den Ball bringt er aber dann nicht aufs Tor, sondern köpft zwei Meter rechts vorbei.

30. Der für den verletzten Stiller eingewechselte Keitel muss behandelt werden. Er ist mit seinem eigenen Mitspieler unglücklich zusammengeprallt, es sieht nach einem klassischen Pferdekuss am Oberschenkel aus.

28. Eine knappe halbe Stunde ist um. Wenn Augsburg mal in Ballbesitz kommt, dauert es meist nicht lange, bis die Kugel wieder in die Reihen der Gastgeber gelangt. Ihnen fehlen, womöglich auch der Unterzahl geschuldet, Ideen um den VfB zu knacken. Auf der anderen Seite macht spielt dieser sehr seriös und souverän.

23. Wirklich nennenswertes passiert in den vergangenen Minuten nicht. Stuttgart hat den Ball und lässt ihn in der gegnerischen Hälfte laufen, ohne wirklich Druck in Richtung Tor zu machen. Augsburg versucht, hinten jetzt dicht zu stehen. Bisher gelingt ihnen das auch.

19. Wie schon vor dem Platzverweis hat der VfB die Partie voll unter Kontrolle. 82 Prozent Ballbesitz und 5:0 Torschüsse sprechen eine deutliche Sprache. Soeben versucht es Keitel aus 20 Metern, schießt den Ball aber in Richtung Oberrang.

17. Keitel ist jetzt auf dem Platz. Ab jetzt kann sich wieder auf das Fußballspiel konzentriert werden.

16. Yannik Keitel Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Yannik Keitel

16. Angelo Stiller Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Angelo Stiller

15. Für den gefoulten Stiller geht es nicht weiter, für ihn wird in Kürze Yannik Keitel kommen.

12. VAR: Platzverweis.



12. Samuel Essende Augsburg Rote Karte für Samuel Essende (FC Augsburg)

Zunächst entscheidet der Schiedsrichter auf Gelb für Essende. Aber in Zusammenarbeit mit dem VAR trifft Timo Gerach dann die einzig richtige Entscheidung. Platzverweis für den FC Augsburg. Mit viel zu hoher Intensität und von hinten tritt der FCA-Stürmer Stiller in die Wade und streift diese herunter. Für Essende ist die Saison gelaufen. Und für Ausgburg wird es hier in knapp 80 Minuten Unterzahl nicht einfacher.

10. Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis.

9. VAR: Das Tor wird gegeben.



9. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

8. Atakan Karazor Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Atakan Karazor

Die frühe, aber überfällige Führung für die Canstatter! Eine Ecke von der rechten Seite bringt Stenzel mit Gefühl herein. Chabot köpft an den langen Pfosten zu Leweling, der noch an Dahmen scheitert. Beim Nachschuss von Karazor aus wenigen Metern ist der Schlussmann dann chancenlos. Die Augsburger Hintermannschaft schaut nur hinterher. Reicht das jetzt, um sie aufzuwecken?

6. Der VfB startet mit hoher Intensität in die Partie und versucht, die Gäste mit hohem Pressing unter Druck zu setzen. Die Augsburger sind durch den Lattenknaller von Leweling noch nicht wirklich aufgewacht und ziehen sich erstmal zurück.

3. Leweling an die Latte! Nach einem weiten Einwurf in den Strafraum von der rechten Seite bekommt der FCA den Ball mehrmals nicht geklärt. Dieser landet vor den Füßen von Leweling, der aus 16 Metern halbrechter Position mit Links aufs lange Eck schlenzt und das Leder an die Latte knallt.

1. Das Spiel läuft! Stuttgart spielt in Weiß mit dem roten Brustring, der FCA in seinen weinroten Trikots.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten, angeführt vom Schiedsrichtergespann, den Rasen in der MHP-Arena. Die Stimmung im ausverkauften Stadion ist prächtig, die Fans haben Lust auf einen interessanten Fußballabend!

Das Aufwärmen der Mannschaften ist beendet. In wenigen Minuten geht´s los!

Der Schiedsrichter der Begegnung ist Timo Gerach (38) aus Landau in seinem 21. Bundesliga-Spiel. Ihm assistieren Florian Heft und Marcel Unger, Vierter Offizieller ist Rafael Foltyn. Vor den Bildschirmen in Köln-Deutz sitzen VAR Benjamin Cortus und sein Assistent Arne Aarnink.

Die bayerischen Schwaben vom FCA spielen eine solide Rückrunde, wobei es aus den letzten sechs Partien nur einen Sieg gab. Am vergangenen Wochenende verlor man vor heimischem Publikum mit 1:3 gegen das mittlerweile abgestiegene Holstein Kiel. Auch wenn es in den letzten Saisonspielen um nicht mehr viel geht, möchten sich die Augsburger mit positiven Erlebnissen in die Sommerpause verabschieden. "Wir wollen die Saison positiv beenden und die bestmögliche Platzierung erreichen" sagt Jess Thorup, Cheftrainer des FCA. Angesichts der beiden vergangenen Niederlagen gegen den heutigen Gegner hat sich seine Mannschaft etwas vorgenommen: "Wir haben die letzten Duelle verloren – es ist an der Zeit, das umzudrehen. Wenn wir eine sehr gute Leistung abrufen, ist auch auswärts etwas drin. Das ist unser Ziel.“ Beim FCA gibt es eine Änderung in der Startelf: Robert Gumny startet auf der rechten Schiene anstelle des verletzten Marius Wolf (Bauchmuskelprobleme).

Nach zuvor drei sieglosen Spielen gewann der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende mit 1:0 beim FC St. Pauli. Die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß ist also gewillt, zum Ende der Saison nochmal eine kleine Serie zu starten, um für das wichtige Pokalfinale in Form zu kommen. Dies bestätigt der 42-Jährige im Vorfeld der Partie: "Wir möchten das Maximale herausholen und uns über gute Leistungen in eine optimale Verfassung für das Pokalfinale bringen." Angesichts der schlechten Heimspielbilanz im Jahr 2025 - der VfB verlor die letzten sechs Liga-Heimspiele - haben sich die Stuttgarter ein Ziel gesteckt: "Wir nehmen uns vor, eine sehr gute Leistung zu zeigen und damit die Basis zu legen, um die Heimserie endlich zu beenden." Hoeneß sieht keinen Grund, die siegreiche Elf vom letzten Wochenende umzubauen - es gibt keine Änderungen.

Schwaben-Duell um die goldene Ananas! Weder für den VfB Stuttgart, noch für den FC Augsburg, geht es noch um etwas in dieser Bundesliga-Saison. Die Teams haben den Klassenerhalt längst in der Tasche und nach bereits vor dieser Partie gibt es über die Liga keine Chance mehr auf einen Startplatz für das internationale Geschäft. Der VfB Stuttgart träumt weiter von der UEFA Europa League - für diese würde man sich durch einen Sieg über Arminia Bielefeld im Finale des DFB-Pokals am 24. Mai qualifizieren. Augsburg steht mit 43 Punkten nur einen Punkt und Platz hinter dem heutigen Gegner auf Platz 11. Im Jahr 2025 gab es bereits zwei Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften. Im Januar im Liga-Hinspiel und im Februar im Pokal-Viertelfinale gewann der VfB Stuttgart jeweils mit 1:0. Schaffen die Stuttgarter einen Hattrick?