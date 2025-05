World Relays in China Vier deutsche Staffeln sprinten zur Leichtathletik-WM Stand: 11.05.2025 15:19 Uhr

Erfreulicher China-Ausflug für den DLV: Bei den World Relays haben vier von fünf Staffeln das Ticket für die Leichtathletik-WM vom 13. bis 21. September in Tokio gelöst.

Bei den Ausscheidungsrennen in China, qualifizierten sich am Samstag die Männer und Frauen über 4x100 Meter sowie die Frauen über 4x400 Meter. Dazu löste am Sonntag auch die Mixed-Staffel über 4x400 Meter das Tokio-Ticket. Nur die 4x400-Meter-Staffel der Männer verpasste die Qualifikation.

"Faustdicke Überraschung" durch 400 -Meter-Läuferinnen

Die 100-Meter-Sprinter mit dem deutschen Rekordhalter Owen Ansah, Kevin Kranz, Yannick Wolf und Lucas Ansah-Peprah belegten bereits in ihrem Vorlauf Platz zwei, das reichte für die WM. Die Frauen, die ohne Ex-Europameisterin Gina Lückenkemper angetreten waren, schafften es in der Besetzung Sophia Junk, Nele Jaworski, Jessica-Bianca Wessolly und Rebekka Haase über die Zeit.

"Wir haben das WM-Ticket gelöst, das war die Hauptaufgabe. Es war ein solides Rennen von uns" , sagte Junk, die wie beim Gewinn der olympischen Bronzemedaille 2024 in Paris an Position eins gestartet war, nach dem Vorlauf.

In der 4x400-Meter-Staffel der Frauen liefen Skadi Schier, Johanna Martin, Mona Meyer und Eileen Demes im Vorlauf auf Platz zwei. "Das war eine faustdicke Überraschung, mit der wir gar nicht gerechnet haben" , sagte Bundestrainer Volker Beck. Die Mixed-Staffel mit Manuel Sanders, Johanna Martin, Emil Agyekum und Jana Lakner nutzte ihre zweite Chance am Sonntag.

Premiere für Mixed-Sprinter

Das deutsche Team hatte sich in einem Trainingslager in Kuala Lumpur auf die World Relays vorbereitet, erstmals stand dort der Mixed-Wettbewerb über 4x100 Meter auf dem Programm - Platz vier im Vorlauf sprang für Deutschland heraus. Bei der WM in Tokio wird das neue Event noch nicht ausgetragen, aber bei der EM 2026 und auch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.