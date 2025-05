Bei Alonso-Abschied BVB crasht Bayers Party und nimmt Königklasse ins Visier Stand: 11.05.2025 17:44 Uhr

Es sollte eine Abschiedsgala für Xabi Alonso und Jonathan Tah werden. Aber Borussia Dortmund hatte etwas dagegen und holte nach durchwachsenem Start rasant drei wichtige Punkte in Leverkusen. Durch den 4:2 (2:1)-Sieg am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der BVB weiter dick im Rennen um die Champions-League-Qualifikation.

Nach starker Anfangsphase der Leverkusener und der Führung durch Jeremie Frimpong (31.) drehten Julian Brandt (33.), Julian Ryerson (43.), Karim Adeyemi (73.) und Serhou Guirassy (76.) die Partie für die Borussia. Jonas Hofmann (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit nur noch für eine Ergebniskorrektur.

Mit dem achten Sieg aus zuletzt neun ungeschlagenen Bundesliga-Spielen hat der BVB vor dem letzten Spieltag die Europacup-Qualifikation so gut wie sicher und könnte mit Schützenhilfe in der Begegnung SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt bei einem Punkt Rückstand noch auf Platz vier und in die Champions League springen.

Abschied von Alonso und Tah

Jede Menge Liebe und Tränen gab es am Sonntag (11.05.2025) vor dem Anpfiff auf dem Rasen und den Rängen. Nach der Bekanntgabe seines Abgangs wurde Bayer-Trainer Xabi Alonso mit viel Aufmerksamkeit bedacht und auch Jonathan Tah wurde nach zehn Jahren in Leverkusen verabschiedet - und durfte das Team noch einmal als Kapitän auf das Feld führen.

Und dem entthronten Meister war anzumerken, dass er diesen besonderen Tag auch mit einem besonderen Sieg krönen wollte. Ohne Patrik Schick oder Victor Boniface in der Anfangsformation setzte Alonso auf Tempo und Pressing und bekam genau das. Leverkusen gehörte, angetrieben von einem ganz starken Florian Wirtz, die Anfangsphase.

VAR kassiert Elfmeterpfiff

8:0 Torschüsse und 7:0 Ecken lautete die Bilanz für die Gastgeber nach 15 Minuten. Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass sich die Werkself wie schon in den letzten Wochen zunächst schwer tat mit der Kreation von klaren Torchancen - oder der Verwertung einer solchen. Auch auf Schützenhilfe konnten die Leverkusener nicht hoffen. Schiedsrichter Deniz Aytekin nahm nach 18 Minuten einen Elfmeterpfiff gegen Rami Bensebaini zurück, weil er auf den Videobildern sah, dass der Dortmunder bei seiner Hochrisiko-Grätsche gegen Alejandro Grimaldo zuerst den Ball getroffen hatte.

Es dauerte eine geschlagene halbe Stunde, bis die Überlegenheit der Alonso-Elf auch auf der Anzeigetafel zu sehen war. Wirtz tänzelt auf rechts so lange und leichtfüßig durch den Strafraum, bis Frimpong frei zum Abschluss stand und der Niederländer brachte den Ball dann mit seinem schwächeren linken Fuß oben links zum 1:0 im Tor unter.

Dortmund trifft mit dem ersten Torschuss

Feststimmung in der BayArena an der "Xabi-Alonso-Allee" - diese Schild hatte zumindest der Coach vor dem Spiel erhalten. Doch nur zwei Minuten später zog der BVB der Veranstaltung mit seinem ersten ordentlichen Angriff den Stecker. Mit viel Übersicht schickte Pascal Groß den durchstartenden Karim Adeyemi rechts im Strafraum an die Grundlinie. Den Rückpass verwertete der völlig freistehende Brandt zum 1:1. Es war Dortmunds erster Schuss auf das Tor überhaupt.

Leverkusen brauchte ein paar Minuten, um das zu verdauen. Doch dann lief die Passmaschine wieder an und die Gäste bekamen große Probleme. Aber sie hatten ja noch Gregor Kobel im Tor. Sowohl gegen Nathan Tella (40.) als auch noch brenzliger gegen Wirtz (41.) klärte der BVB-Schlussmann aus kürzester Distanz.

Julian Ryerson beschert BVB die Führung

Wie man das richtig macht, zeigten die Schwarz-Gelben. Denn auch der zweite Schuss aufs Tor landete im Netz. Wieder war es Groß, der in seinem Rücken den heranstürmenden Ryerson wähnte, einen Brandt-Pass schnell weiterleitete und der Norweger versenkte den Ball aus 16 Metern unten links neben dem Pfosten zum 2:1 im Tor.

Bayer beeindruckte das keineswegs. Bis zum Pausenpfiff hatten die Gastgeber weitere höchstkarätige Chancen, aber erneut Kobel (45.+4 gegen Amine Adli) und die Latte (45.+5 bei einem Tella-Kopfball) retten die Führung. 9:2 Torschüsse - Spielstand 1:2, für den BVB lief es optimal.

Dortmund bekommt Zugriff auf die Partie

Auf die heimische Kurve zu erwarteten Leverkusens Fans in Durchgang zwei einen Sturmlauf der Werkself. Doch daraus wurde nichts. Der BVB verteidigte Leverkusens Passspiel stark und geschickt. Und dazu schienen dem Vizemeister so langsam die Kräfte auszugehen. Der große Druck blieb aus.

Alonso brachte nach knapp einer Stunde mit Jonas Hofmann und Torjäger Patrik Schick frische Spieler für die Offensive. Aber die besseren Szenen nach vorne hatte das Team von Trainer Niko Kovac. Adeyemi (61.) rutschte knapp an einer Hereingabe vorbei. Guirassy (72.) scheiterte aus spitzem Winkel als Torwart Lukas Hradecky.

Adeyemi und Guirassy sorgen für die Entscheidung

Und dann belohnte sich der BVB mit einem schönen Angriff. Nach einem Ballgewinnt schickte ???? Adeyemi auf die Reise und der schoss nach kurzem Sprint schön oben rechts zum 3:1 ein. Als dann wenig später Guirassy auch noch mit seinem 20. Saisontor das 4:1 erzielte, kannte der schwarz-gelbe Jubel keine Grenzen mehr. Daran konnte auch das 2:4 in der Nachspielzeit von Hofmann nach einer schönen Außenristflanke von Wirtz nichts ändern.

Vor acht Wochen noch auf Platz elf platziert, bekommt der BVB tatsächlich am 34. Spieltag bei einem Heimsieg gegen Holstein Kiel noch die Chance auf die Königsklasse in der Saison 2025/26 - wenn die Konkurrenz mitspielt. Für Dortmund hängt alles an der Partie SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Für Leverkusen klingt eine etwas holprige Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 aus (Samstag, 17.05.2025 ab 15.30 Uhr alle Spiele als Audiostream und Ticker im Sportschau-Livecenter).