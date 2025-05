Relegationsplatz in Sichtweite Lautern schlägt Darmstadt und darf leise hoffen Stand: 11.05.2025 15:34 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Bundesliga einen Sieg gegen Darmstadt 98 eingefahren und darf damit weiter auf Platz drei hoffen.

Beim 2:1-Sieg vor 49.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion brachte Luca Marseiler (3.) zunächst die Gäste früh in Führung, Marlon Ritter glich per Strafstoß aus (15.), Ragnar Ache (45.+7) drehte das Spiel.

Lautern schafft es nicht aus eigener Kraft

Vor dem letzten Spieltag liegt Kaiserslautern in der Tabelle mit 53 Punkten auf Platz sechs. Damit dürfen die Pfälzer weiter hoffen, noch auf den Relegationsplatz drei zu springen. Dazu brauchen sie aber einen Sieg beim 1. FC Köln und sie sind auf Patzer der Konkurrenten aus Elversberg und Paderborn angewiesen. Darmstadt bleibt mit 39 Zählern Zwölfter.

Marseiler trifft und verursacht Strafstoß

Um am letzten Spieltag überhaupt noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben, brauchten die "Roten Teufel" also zwingend einen Sieg. Doch in Führung gingen dann die "Lilien".

Nach einem Ballverlust der Lauterer am eigenen Sechszehner zog Killian Corredor sofort ab, Torwart Julian Krahl konnte den Ball nur abklatschen lassen, Marseiler war zur Stelle und staubte ab.

Lautern reagierte wütend und erarbeitete sich in kurzer Zeit eine Fülle von Chancen. Ausgerechnet Marseiler verlor dann die Übersicht und traf Jean Zimmer im Strafraum am Fuß, Ritter verwandelte den fälligen Elfmeter.

Lautern hinten sehr anfällig

Dennoch blieben die Pfälzer in der Folge nervös und anfällig. So spielte Krahl den Ball nach einem ungenauen Rückpass genau vor die Füße von Fraser Hornby, der aus 17 Metern abzog. Krahl machte seinen Aussetzer dann aber wieder gut und parierte den Schuss.

Nach gut einer halben Stunde hatten die Lauterer dann Riesen-Glück und wieder stand Torwart Krahl im Fokus. Der sprang nämlich bei einer Ecke am Ball vorbei, im anschließenden Getümmel drückte Isac Lidberg den Ball über die Linie, doch der VAR entschied auf Abseits - eine sehr knappe Entscheidung.

Ache trifft tief in der Nachspielzeit

Und tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde es dann kurios. Einen Abschlag von Darmstadt-Torwart Marc Schuhen fing der FCK an der Mittellinie ab und dann ging es ganz schnell. Daniel Hanslik spielte den Ball auf Ache, der unbedrängt und sehenswert aus 16 Metern ins Tor traf. Die Darmstädter beschwerten sich im Anschluss vehement, weil Schiedsrichter Robin Braun bei der Entstehung des Treffers "Lilien"-Stürmer Hornby im Weg gestanden haben soll. Mit 2:1 ging es in die Pause, eine eher glückliche Führung für Kaiserslautern.

Lautern im zweiten Durchgang schwach

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, es wurde zäh und zerfahren. Die erste gute Chance hatten die Darmstädter, doch Torwart Krahl parierte auch mit Hilfe des Pfostens so gerade noch einen Kopfball von Clemens Riedel nach einer Ecke.

Die "Lilien" waren im zweiten Durchgang ohnehin das bessere Team und machten jede Menge Druck, Lautern war dagegen früh bemüht, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Das gelang dann auch.

Lautern in Köln, Darmstadt gegen Regensburg

Während Kaisersautern am 34. Spieltag in Köln zu Gast ist (18.05.2025, 15.30 Uhr), empfängt Darmstadt den SSV Jahn aus Regensburg.