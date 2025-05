Später Siegtreffer Mit Funkel - Köln holt wichtigen Sieg in Nürnberg Stand: 09.05.2025 21:00 Uhr

Unter Aufstiegs-Experte Friedhelm Funkel macht der 1. FC Köln einen Riesenschritt Richtung Bundesliga. Der Sieg in Nürnberg ist hart erarbeitet.

Friedhelm Funkel hat dem 1. FC Köln das Glück zurückgebracht. Der Aufstiegskandidat gewann mit seinem prominenten Interimstrainer am Freitag verdient mit 2:1 (0:0) beim 1. FC Nürnberg und übernahm damit zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.

Matchwinner war Doppeltorschütze Florian Kainz (67., 90.), der bei seinem späten Siegtreffer von einem schweren Patzer des Nürnberger Torwart-Debütanten Michal Kukucka profitierte. Janis Antiste (46.) hatte Nürnberg in Führung gebracht.

Bei sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei könnten die Kölner schon am Samstag bei entsprechenden Ergebnissen der Verfolger aufsteigen. Sollten Elversberg (gegen Braunschweig) und Paderborn (gegen Magdeburg) gewinnen, könnte der FC am letzten Spieltag mit einem Remis gegen den 1. FC Kaiserslautern die Rückkehr in die Bundesliga aus eigener Kraft perfekt machen.

Köln unter Funkel verbessert

Der 71-jährige Funkel, mit sechs Bundesliga-Aufstiegen Rekordhalter, setzte bei seinem Comeback an der Seitenlinie auf Spieler, die er noch aus seiner zweiten von drei FC-Zeiten kannte: Jan Thielmann und Kainz besetzten die offensiven Außenpositionen und sorgten für viel Schwung.

Friedhelm Funkel gibt Anweisungen von der Seitenlinie

Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen und der Entlassung von Trainer Gerhard Struber am Montag zeigten sich die Kölner spielerisch verbessert, vergaben aber auch beste Gelegenheiten. Kainz sagte im Sportschau-Interview mit Blick auf den Trainerwechsel: "Wir haben von der Grundordnung ein bisschen anders gespielt, vor der Herangehensweise anders, es ist eine andere Ansprache - die neuen Impulse haben uns, das hat man gesehen, gut getan."

Korrekten Elfmeterpfiff zurückgenommen

Die Partie hatte mit einer kniffligen Szene begonnen. In der 2. Minute kam Kölns Tim Lemperle am Fünfmeterraum beim Torschuss zu Fall, Schiedsrichter Robert Hartmann gab ohne Zögern Elfmeter. Allerdings schickte ihn VAR Holger Henschel an den Bildschirm und zeigte ihm zwei Kameraeinstellungen, in denen nur zu sehen war, dass Lemperle sein eigenes Standbein traf.

Die dritten Einstellung zeigte allerdings, dass Nürnbergs Kapitän Robin Knoche Lemperle bei dessen Ausholbewegung mit dem Knie aktiv am Fuß getroffen hatte. Dennoch nahm Hartmann die Elfmeterentscheidung zurück.

Thielmann trifft zweimal Aluminium

Es war das Startsignal für eine unterhaltsame erste Hälfte mit einem spielerisch stark verbesserten FC, der gleich vier Mal ganz nah dran war an der Führung. Lemperle verzog vor dem leeren Tor, Thielmann scheiterte einmal am Innenpfosten und einmal an der Latte, einen Schuss von Luca Waldschmidt klärte Knoche auf der Linie.

Kölns Florian Kainz, Tim Janisch und Leart Paqarada im Duell

Nürnberg hatte zwar auch zwei gute Gelegenheiten durch Rafael Lubach und Tim Janisch, konnte mit dem Remis zur Pause aber zufrieden sein.

Traumstart für Nürnberg in Hälfte zwei

Nürnbergs Trainer Miroslav Klose brachte zur Pause Tino Kusanovic und verhalf dem 17 Jahre jungen kroatischen Stürmer zu seinem Zweitligadebüt. Der Klub erwischte einen Traumstart in die zweite Hälfte. Janisch flankte von rechts, Kölns Heintz verlängerte unglücklich und Antiste vollendete zur glücklichen Nürnberger Führung.

Kainz bricht den Bann

Das Kölner Offensivspiel stockte in der Folge etwas, sodass Funkel nach einer Stunde Linton Maina brachte - der nur drei Minuten später frei vor dem Tor an Kukucka scheiterte. Den Bann brach dann kurz darauf Kainz, indem er eine Hereingabe von Lemperle verwertete.

Dieses Mal hatte der FC Glück, dass das Tor nicht zurückgenommen wurde. In der Entstehung hatte Waldschmidt Caspar Janda grenzwertig attackiert, woraufhin Janda einen fatalen Fehlpass spielte.

Nürnbergs Torwart verdribbelt sich

In der Schlussphase der Partie ging keine der beiden Mannschaften mehr ins Risiko. Köln bestimmte weiterhin das Spiel, kam aber zu keinen weiteren Großchancen - bis Kukucka half. Der ansonsten starke Torwart ging unnötig ins Dribbling gegen Lemperle, verlor den Ball und leitete damit den Kölner Siegtreffer ein.

"Ich habe ihm gesagt, dass er den Kopf hochnehmen soll, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht", sagte Klose über Kukucka. "Es tut mir unheimlich leid für ihn, die Mannschaft und die Fans."

Nürnberg in Braunschweig

Nürnberg beendet die Saison am letzten Spieltag gegen Braunschweig (18.05., 15.30 Uhr). Die Kölner Partie gegen Kaiserslautern findet - wie alle anderen Zweitligabegegnungen - zeitgleich statt.