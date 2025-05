Letzte Station Hannover 96 Ex-Nationalspieler Halstenberg beendet Karriere Stand: 08.05.2025 17:48 Uhr

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg beendet nach der Saison seine aktive Karriere. Das teilte sein Club Hannover 96 am Donnerstag mit. Am Sonntag wird der 33 Jahre alte Defensivspieler beim Heimspiel gegen Greuther Fürth offiziell verabschiedet.

Halstenberg spielte ab 1999 in der Jugend von Hannover. Nach Stationen in Dortmund, St. Pauli und Leipzig kehrte er 2023 zu den Niedersachsen zurück. Mit RB gewann er zweimal den DFB-Pokal und sammelte auch Champions-League-Erfahrung. In seiner Laufbahn bestritt er mehr als 320 Pflichtspiele, unter Bundestrainer Joachim Löw lief er neunmal für die deutsche Nationalmannschaft auf und erzielte ein Tor.

"Freue mich auf Zeit mit meiner Familie"

"Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe: Ich habe viele Spiele auf Top-Niveau spielen, mich mit herausragenden Spielern messen und für die Nationalmannschaft auflaufen dürfen", sagte Halstenberg in einer Botschaft an die Fans.

"Meine Karriere wäre aber nicht komplett gewesen ohne die Rückkehr vor zwei Jahren. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich einfach das Gefühl habe, dass es nun gut ist. Ich freue mich auf Zeit mit meiner Familie, die oft zurückstecken musste."

"Menschlich und sportlich war Halste ein absoluter Gewinn für uns."

— 96-Geschäftsführer Marcus Mann

96-Geschäftsführer Marcus Mann lobte den Abwehrspieler - auch über seine fußballerischen Qualitäten hinaus. "Menschlich und sportlich war Halste ein absoluter Gewinn für uns", sagte Mann: "Sein linker Fuß sucht seinesgleichen. Jetzt wünschen wir ihm einen erfolgreichen und emotionalen Abschluss." Nach dem Heimspiel gegen Fürth am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) folgt noch die letzte Partie seiner Karriere bei Hertha BSC am 18. Mai (15.30 Uhr).

