Mit Heimsieg gegen Gladbach München feiert Müller und Meisterschale Stand: 10.05.2025 21:09 Uhr

Feierstimmung schon vor dem Anpfiff und bei Abpfiff erst recht: Mit einem ungefährdeten Sieg gegen Mönchengladbach feiert Bayern München zu Hause die Meisterschaft und verabschiedet Thomas Müller.

Der 2:0 (1:0)-Erfolg am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach durch die Tore von Harry Kane (31.) und Michael Olise (89.) war eigentlich nur eine schöne Randnotiz. In der Münchener Arena ging es vor allem ums Feiern. Schon vor dem Anpfiff bekam Thomas Müller in seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern München nach 25 Jahren im Verein Ovationen und ein großformatiges Foto mit all seinen gewonnen Trophäen.

Nach dem Spiel nahm der 35-Jährige dann als Letzter die Medaille und als Erster die Meisterschale in Empfang - zum 13. Mal für ihn selbst. Für den FC Bayern ist es die 34. deutsche Meisterschaft. Danach kletterte Müller mit der Schale in die Münchener Fankurve und feierte seinen ganz persönlichen Abschied.

" Es ist ein schwieriger Moment, aber auch ein sehr, sehr schöner. Diese Wertschätzung, die ihr mir gegeben habt, das ist einmalig ", sagte dann wenig später mit dem Mikrofon in der Hand ein emotional leicht angefasster Müller bei seiner Abschiedsrede auf dem Rasen und ging mit einem letzten Appell ans Team: " Reißt euch den Arsch auf. Das hier ist etwas Größeres, als ihr euch vorstellen könnt. Ich liebe euch alle, tatsächlich. Macht es gut. Servus. Jetzt wird gefeiert. " Und dann läutete die erste Bierdusche des Abends die Feierlichkeiten für die Mannschaft ein.

Harry Kane trifft listig

Auf dem Spielfeld gab es 90 Minuten Fußball, in denen sich beide Klubs nicht weh taten. Für die zuvor schon in fünf Spielen sieglosen Gladbacher (9. Platz) ging es genauso wenig um irgendwas in der Tabelle wie für die Münchener. Immerhin gab es einen sehenswerten Treffer. Olise zog an der rechten Strafraumkante nach innen, Kane wischte noch mit dem Kopf in den Schuss des Kollegen und markierte mit seinem 25. Saisontreffer die Führung.

Gladbach hatte zwar durch einen Kopfball von Tim Kleindienst (44.) auch eine gute Gelegenheit, doch ansonsten störten die Gäste die rot-weißen Feierlichkeiten kaum.

Großer Abschied für Thomas Müller

So ging es nach der Pause weiter. Müller hatte noch die große Chance, sich mit einem Treffer zu verabschieden, doch seinen Drehschuss aus fünf Metern parierte Borussia-Torwart Jonas Omlin (56.). Auch Gladbach meldete sich mal: Rocco Reitz (60.) lenkte einer Ecke mit der Hacke aus kurzer Distanz auf das Tor, doch Rückkehrer Manuel Neuer lenkte den Ball noch reaktionsschnell um den Pfosten.

Der Höhepunkt in Halbzeit zwei war dann vorhersehbar und geplant: In der 83. Minute und nach 10,5 Kilometern Tages-Laufleistung verließ Müller zum letzten Mal in München den Rasen. 6.112 Tage und 750 Pflichtspiele nach seinem Debüt im August 2008 gegen den Hamburger SV sagte das Münchener Urgestein "Servus". Durch ein Spalier von Mitspielern und Staff und unter stehenden Ovationen mit lauten "Müller"-Rufen ging er mit seinem bekannten breiten Grinsen vom Feld und nahm auf der Bank Platz. Von dort durfte er noch das 2:0 durch Olise kurz vor Schluss bejubeln.

Und nach Schlusspfiff bekam der einstige "Raumdeuter" dann noch seine große Bühne, bis zur großen Feier mit Familie, Mitspielern, Freunden und Wegbegleitern ging.

München zum Abschluss in Hoffenheim, Gladbach gegen Wolfsburg

Ein Bundesligaspiel könnte Müller seinem fußballerischen Lebenslauf noch hinzufügen: Am letzten Spieltag tritt der FC Bayern bei 1899 Hoffenheim an. Zeitgleich muss Gladbach zuhause gegen den VfL Wolfsburg ran (alle Spiele parallel am 17.05.2025 ab 15.30 Uhr als Audiostream und Ticker im Sportschau-Livecenter).