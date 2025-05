Leichtathletik, Staffeln World Relays als Standort-Bestimmung Stand: 06.05.2025 18:39 Uhr

Bei den World Relays in China am 11. und 12. Mai präsentieren sich erstmals die neuen Staffeln des DLV. Dort wird auch ein Großteil der WM-Tickets vergeben. Der DLV hat das Team für den Staffel-Wettbewerb komplettiert.

Die deutsche Mannschaft ist in Guangzhou mit 26 Athletinnen und Athleten in sechs Wettbewerben am Start. Sie teilen sich auf die Rennen über 4x100m und 4x400m auf, in denen jeweils eine Männer-, eine Frauen- und eine Mixedstaffel antritt.

"Die World Relays sind ein spannendes und herausforderndes Format, dort wird bereits ein Großteil der WM-Tickets für Tokio vergeben, und die zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass dort Vieles passieren kann und Vieles möglich ist" , sagte der Leitende Bundestrainer Sprint/Hürde Julian Reus. "Wir haben uns gemeinsam in Kuala Lumpur gut vorbereitet und wollen in den Staffeln den neuen Olympia-Zyklus erfolgreich einleiten, und das mit möglichst vielen Tickets für die Weltmeisterschaften."

100-m-Staffel mit Rekordhalter Owen Ansah

Die Staffelbesetzungen ergaben sich bei einem Vorbereitungstrainingslager mit anschließendem Wettkampf-Test in Kuala Lumpur (Malaysia). Unter den jetzt Nominierten befinden sich auch der Deutsche Rekordhalter über 100 Meter Owen Ansah (Hamburger SV), sein Vereinskollege Lucas Ansah-Peprah, Yannick Wolf (Cologne Athletics) und Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), die am vergangenen Samstag mit einer Staffelzeit von 38,26 Sekunden Selbstvertrauen für die Meisterschaften tanken konnten.

Das Sprint-Aufgebot der Frauen führen die Olympia-Dritten mit der Staffel Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) und Sophia Junk (LG Rhein-Wied) an. Aufgrund abweichender Saisonplanungen standen dieses Mal nicht alle Athletinnen der Olympia-Staffel für eine Nominierung zur Verfügung.

"Im Jahr nach den Olympischen Spielen ist das Zusammenstellen der Staffeln besonders knifflig, weil die Athletinnen und Athleten ihre Jahrespläne mit Blick auf die WM sehr unterschiedlich gestalten. Manche vertraute Namen fehlen daher, während andere ihre Chance bekommen" , sagte der Vorstand Leistungssport, Jörg Bügner.

Livestreams bei der Sportschau

Die Sportschau überträgt beide Tage der "World Relays" im Livestream: Samstag, 10. Mai, ab 12.50 Uhr, Sonntag, 11. Mai, ab 12.55 Uhr.