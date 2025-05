Bestätigung vom Verband Wechsel fix: Ancelotti wird Nationaltrainer Brasiliens Stand: 12.05.2025 16:53 Uhr

Nachdem die Gerüchteküche lange brodelte, ist es jetzt vom Verband bestätigt: Carlo Ancelotti wird Real Madrid verlassen und das Amt des brasilianischen Fußball-Nationaltrainers übernehmen.

Am 26. Mai soll Ancelotti, der erste ausländische Nationaltrainer beim Rekordweltmeister, den Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele benennen.

Weg für Xabi Alonso bei Madrid nun offiziell frei

Damit ist in Madrid der Weg für Xabi Alonso frei. Der Spanier verabschiedet sich bei Bayer Leverkusen und soll Ancelottis Nachfolger werden - bereits für die im Juni beginnende Klub-WM.

"Carlo Ancelotti als Trainer nach Brasilien zu holen, ist mehr als ein strategischer Schritt. Es ist ein Statement an die Welt, dass wir entschlossen sind, den obersten Platz auf dem Podium zurückzuerobern" - also Weltmeister zu werden, teilte der CBF mit. "Er ist der größte Trainer der Geschichte und leitet nun die größte Auswahl-Mannschaft der Welt. Gemeinsam werden wir neue, glorreiche Kapitel für den brasilianischen Fußball schreiben."

Schlechte Saison mit Real Madrid

Nach dem Titeltriumph in der spanischen Meisterschaft und vor allem in der Champions League in der vorangegangenen Spielzeit im Finale gegen Borussia Dortmund schied Real Madrid diesmal in der Meisterklasse im Viertelfinale klar gegen den FC Arsenal aus. Im spanischen Pokal verlor Ancelotti mit Real im Finale gegen den FC Barcelona, was in Madrid immer als besonders schmerzhaft empfunden wird. Auch die Meisterschaft ist Barcelona kaum noch zu nehmen. Erst am Sonntag verlor Real den spektakulären Clásico gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick mit 3:4.