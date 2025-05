Fußball-EM 2028 Alle Euro-Gastgeber nehmen an der Qualifikation teil Stand: 21.05.2025 15:54 Uhr

Die vier Gastgeber der Euro 2028 nehmen an der Qualifikation teil. Sollten diese sich sportlich nicht qualifizieren, wird es kompliziert.

Alle vier Gastgeber der Fußball-EM 2028 müssen durch die Qualifikation. Das entschied das Exekutivkomitee der UEFA am Mittwoch vor dem Finale der Europa League in Bilbao.

Turnier in England, Wales, Schottland und Irland

In insgesamt neun Städten in England, Schottland, Wales und Irland wird bei der Endrunde in drei Jahren gespielt, 24 Teilnehmer sind dabei. Es werden zwölf Qualifikationsgruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften gebildet, die Gastgeber in unterschiedliche Staffeln gelost.

Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten bekommen ein Ticket für das Turnier. Zwei der 24 Plätze sind für die beiden bestplatzierten Ausrichter reserviert, die sich nicht sportlich qualifizieren.

Sollten es also zwei Teams als Gruppenerster oder -zweiter zum Turnier schaffen, wären alle vier dabei.

Playoffs abhängig von Gastgebern

Entsprechend ergibt sich die Anzahl der noch offenen Plätze, um die in den Playoffs gespielt wird. In diesen treten die verbleibenden Gruppenzweiten und die bestplatzierten nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League 2026/27 an.

Müssen beide für die Ausrichter reservierten Startplätze genutzt werden, da England, Schottland, Wales und Irland nicht auf sportlichem Wege ein Ticket lösen, spielen acht Teams in den Playoffs um zwei Plätze. Setzt sich nur ein Ausrichter sportlich durch, kämpfen zwölf Mannschaften um drei noch offene Startplätze. Muss kein reservierter Startplatz genutzt werden, spielen acht Mannschaften um vier Plätze.