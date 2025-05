EM der Frauen, Klub-WM der Männer Der pralle Fußballkalender im Sommer Stand: 19.05.2025 15:34 Uhr

Sommerpause? Fußballlose Zeit? Es ist eher das Gegenteil. Der Kalender für die nächsten Monate ist proppenvoll. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Zwei Journalisten aus Südafrika waren am letzten Bundesligaspieltag in Dortmund zu Gast. Ob er denn schon etwas zu den Gegnern der Borussia bei der Klub-Weltmeisterschaft sagen könne, speziell zu den Mamelodi Sundowns aus ihrem Heimatland, wurde Niko Kovac gefragt.

Er sei ganz ehrlich, sagte der Trainer des BVB, damit habe er sich noch nicht beschäftigt, weil ihn allein die letztlich geglückte Qualifikation für die Champions League beschäftigt habe.

Aber wenn er denn jetzt zu seiner Familie fahre, um etwas Luft zu holen, dann werde er sich die Sundowns mal anschauen, genau wie Fluminense aus Brasilien und den FC Ulsan HD aus Südkorea.

Von einer Sommerpause oder gar fußballlosen Zeit zu sprechen, ist nicht nur im Fall von Borussia Dortmund oder Bayern München abwegig, dem anderen deutschen Teilnehmer an der Klub-WM, die am 14. Juni in den USA beginnt. Wenn sie denn am 14. Juli endet, hat der Männerfußball in Deutschland tatsächlich mal ein bisschen Pause. Dafür spielen die Frauen bis zum 27. Juli um die Europameisterschaft.

Dann ist auch schon August, und dann beginnt die 3. Liga, bald geht es weiter mit DFB-Pokal, Supercup, und und und. Der Fußball ruht nie, und im Sommer 2025 ist es wegen der aufgeblähten Klub-WM noch extremer als in den Jahren, in denen bei den A-Nationalmannschaften der Männer keine großen Turniere anstehen. Hier der Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Fußball im Sommer 2025 Wann ? Was? Wo? 19. Mai - 1. Juni U17-EM (m) Albanien 21. Mai Finale Europa League (m) Bilbao 22. Mai Relegation Bundesliga (m) Heidenheim 23. Mai Relegation 2. Bundesliga (m) Saarbrücken 24. Mai Finaltag der Amateure (m) 24. Mai Finale DFB-Pokal (m) Berlin 24. Mai Finale Champions League (f) Lissabon 25. Mai Premier League, letzter Spieltag (m) 26. Mai Relegation Bundesliga (m) Elversberg 27. Mai Relegation 2. Bundesliga (m) Braunschweig 28. Mai Finale Conference League (m) Breslau 30. Mai Nations League (f) DFB in Bremen 31. Mai Finale Champions League (m) München 3. Juni Nations League (f) DFB in Wien 4. Juni Nations League (m) DFB in München 5. Juni Nations League (m) Stuttgart 8. Juni Nations League (m) München/Stuttgart 11. - 28. Juni U21-EM (m) Slowakei 13. - 26. Juni U19-EM (m) Rumänien 14. Juni - 13. Juli Klub-WM (m) USA 15. - 27. Juni U19-EM (f) Polen 14. Juni - 6. Juli Gold-Cup (m) USA/Kanada 2. - 27. Juli EM (f) Schweiz 5. - 26. Juli Afrika-Cup (f) Marokko 12. Juli - 2. August Copa America (f) Ekuador 1. August Start 2. Bundesliga (m) 1. August Start 3. Liga (m) 14. August 1. Runde DFB-Pokal (m) 16. August Playoffs DFB-Pokal (f) 22. August Start Bundesliga (m) 23. August Start 2. Bundesliga (f) 5. September Start Bundesliga (f)

Wem das alles nicht reicht, der kann im Sommer auch noch Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft der Männer 2026 besuchen, etwa die von England mit Trainer Thomas Tuchel. Die Copa Libertadores in Südamerika hat ebenfalls einige Spieltage im Kalender. In der europäischen Champions League beginnt die Qualifikation in der ersten Julihälfte.

Pflichtprogramm für Niko Kovac sind die Finalspiele in der afrikanischen Champions League. Die Mamelodi Sundowns haben am 24. Mai und 1. Juni in Hin- und Rückspiel die Pyramids aus Kairo als Gegner.