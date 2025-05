Finale beim Tennis-Masters in Rom Carlos Alcaraz demütigt Jannik Sinner Stand: 18.05.2025 19:29 Uhr

In einem hochklassigen Finale des ATP-Tennisturniers in Rom hat sich Carlos Alcaraz den dritten Titel in diesem Jahr gesichert. Der Spanier schlug Jannik Sinner, die Nr. 1 der Weltrangliste, am Sonntagabend in zwei Sätzen 7:6 (7:5) und 6:1. Der Spanier gewann zum ersten Mal in seiner Karriere das 1000er Turnier in der ewigen Stadt.

Sinner spielte sein erstes Turnier nach einer dreimonatigen Sperre wegen Dopings. Zuvor hatte er im Januar bei seiner einzigen Turnierteilnahme im Jahr 2025 seinen Titel bei den Australian Open verteidigt. Sinner konnte zuletzt im Halbfinale von Peking 2023 gegen Alcaraz gewinnen. Seither war immer der Spanier als Sieger vom Platz gegangen.

Alcaraz lässt sich nicht beeinflussen

Sinner, der immer wieder vom römischen Publikum frenetisch angefeuert wurde, traf häufig das Netz - nur selten zu seinem Vorteil. Im ersten Satz leistete sich der Südtiroler 22 unerzwungene Fehler, sein Kontrahent auch immerhin 19. Beide Spieler brachten jeweils ihre Aufschlagspiele durch, im Tiebreak nutzte Alcaraz den zweiten von drei Satzbällen.

Im von vielen Grundlinien-Rallys geprägten Spiel probierten beide Topspieler immer wieder taktische Varianten, aber vor allem im zweiten Durchgang bestach der 22-jährige Alcaraz immer wieder mit bärenstarken Winnerschlägen, er ließ sich von den eindeutigen Avancen der Zuschauerinnen und Zuschauer zugunsten des Italieners nicht aus dem Konzept bringen.

Sinner rieb sich die Augen, als er im zweiten Satz plötzlich 0:5 hinten lag. Ähnlich war es ihm im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Tommy Paul ergangen, wo er nur mit Mühe den "Bagel", das 0:6 abwenden konnte. Sinner brachte dann am Ende ein Aufschlagspiel durch. Aber dann nutzte der Spanier schnell seine Chance zum Sieg.

Italien feiert seine Tennisprofis

Das Turnier in Rom, bei dem sowohl Frauen als auch Männer antraten, avancierte zum italienischen Festival: Sinner unterlag zwar, allerdings erst im Finale, bei den Frauen triumphierte Jasmine Paolini und sicherte sich zusätzlich den Titel im Doppel.

Nächstes Turnier: French Open

Bei den French Open in Paris könnte es erneut zu einem Zusammentreffen der beiden Topspieler kommen. Alcaraz wird am Montag wieder als Nr. 2 geführt werden. Deutschlands Nr. 1, Sascha Zverev, war in Rom frühzeitig ausgeschieden und muss Alcaraz vorbeiziehen lassen.