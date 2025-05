Comeback gegen Gladbach Neuer zu Müller-Abschied: "Wird mir auf jeden Fall fehlen" Stand: 11.05.2025 17:15 Uhr

Nach fast zwei Monaten Pause war Manuel Neuer rechtzeitig zum letzten Heimspiel von Thomas Müller wieder zurück im Kasten der Münchner. "Er wird mir auf jeden Fall fehlen", so der 39-Jährige im exklusiven "Blickpunkt Sport"-Interview.

Von Margot Lamparter

Die Rückkehr von Manuel Neuer im Münchner Tor geriet beim 2:0-Erfolg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach fast zur Randnotiz. Nach fast zweimonatiger Verletzungspause zeigte der mittlerweile 39- Jährige mit starken Paraden, dass er immer noch die Nummer eins im Bayern-Tor ist. "Es war wichtig, seinen Mann zu stehen", so Neuer. Beim letzten Heimspiel von Thomas Müller und für den Rahmen der Schalenübergabe sei es wichtig gewesen, ein vernünftiges Ergebnis zur erzielen.

Manuel Neuer: "Er wird mir auf jeden Fall fehlen"

Im Mittelpunkt stand an diesem emotionsgeladenen Abend Thomas Müller. Bei der Schalenübergabe überließ Neuer seinem langjährigen Teamkollegen den Vortritt, und so konnte dieser die Trophäe als Erster in den Münchner Nachthimmel recken. Das "hat Thomas mehr als verdient", so Neuer, der schon jetzt weiß, dass das Bayern-Urgestein in der Kabine und dem Verein fehlen wird.

Müller habe in der Kabine und auf dem Platz immer alles gegeben "für den Verein für die Mannschaft". Dabei schwingt beim Bayern-Kapitän schon ein wenig Trennungsschmerz mit. "Ich hab so viele Spiele mit ihm bestritten", so Neuer im "Blickpunkt Sport"-Interview. Er sei auch für seine Karriere mitverantwortlich: "Was wir daraus zusammen gemacht haben. (...) Ich hab mit ihm zwölf deutsche Meisterschaften gefeiert. Er hat 13 geholt. Er wird mir auf jeden Fall fehlen".

Kür statt Pflicht: Schale zurückzuholen ist "doppelt schön"

Während sich Müller langsam vom FC Bayern verabschiedet, findet die Meisterschale wieder ihren Platz beim Rekordmeister. Nach einer titellosen Saison wieder zurückzukommen und die Schale wieder nach München zu holen, sei schon etwas Besonderes, beschreibt der Tormann.

Es "war eine Zeit lang immer Pflicht gewesen, aber wenn man sie mal sozusagen verloren hat, dann ist es doppelt schön". Wie schön es war, zeigten Spieler und Betreuer nach dem Schlusspfiff mit fast kindlicher Freude: Es wurde getanzt und es gab die obligatorischen Bierduschen mit dem ein oder anderen "Neukunden", wie Neuer die "Taufe" der erstmals die Titel feiernden um Vincent Kompany und Harry Kane umschrieb.

Besonders ausgelassen feierte auch Starstürmer Kane bei seinem überhaupt ersten Titel. Er sei stolz, "dass wir dabei gewesen sind, dass wir ihn das erste Mal haben so jubeln lassen", unterstreicht Neuer. "Den ersten offiziellen Titel hat er sich mehr als verdient. So wie er fußballspielt".

Quelle: Blickpunkt Sport 11.05.2025 - 21:45 Uhr