BR24 Sport Alles Müller oder was? FC Bayern gewinnt Bundesliga-Klassiker Stand: 10.05.2025 21:03 Uhr

Ein Bundesliga-Klassiker zum Abschied: Das Spiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach stand ganz im Zeichen des Thomas-Müller-Abschieds. Ein Treffer war ihm nicht vergönnt, dafür aber ganz viel Zuneigung von Fans, Mitspielern und Klubführung.

Von Wolfram Porr

Servus, Thomas - schee war's mit Dir! Die Bayern-Fans, München, ja die gesamte Bundesliga verabschiedet sich von Thomas Müller, der gegen Borussia Mönchengladbach sein letztes Heimspiel in der Arena bestritt. Das Ergebnis - ein 2:0 (1:0)-Sieg durch das 25. Saisontor von Harry Kane und einen späten Treffer von Michael Olise - geriet dabei fast zur Nebensache.

Neuer-Comeback und viel Rotation

Für den FC Bayern ging es im letzten Saison-Heimspiel vor allem noch darum, Thomas Müller einen schönen Abschied zu bescheren und vielleicht Harry Kane noch das eine oder andere Tor aufzulegen, um ihm die Torjägerkanone zu sichern. Trainer Vincent Kompany stellte daher auch offensiv auf und wirbelte seine Startelf durcheinander - neben Kane (in Leipzig gelbgesperrt) und Manuel Neuer, der sein Comeback nach Verletzung gab, durften auch Kingsley Coman, Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro beginnen.

Und natürlich Thomas Müller, der schon vor dem Anpfiff mit einer tollen Choreo und warmen Worten vom Stadionsprecher ("Danke, du Legende") und der Klubführung verabschiedet wurde. Mit Spielbeginn dirigierte der scheidende Fanliebling wie gewohnt seine Mitspieler. Die erste richtig gute Chance hatten aber die Gäste. Nach einer Ecke lenkte Eric Dier den Ball Richtung eigens Tor. Nur ein Neuer-Reflex verhinderte das 0:1.

"Torklau" der Marke Harry Kane - 25. Saisontreffer

Dann aber die Bayern: Auf der rechten Seite spielte Konrad Laimer den Ball auf Michael Olise. Dieser bewegte sich dann in seiner typischen Art Richtung Mitte und zog in Arjen-Robben-Manier mit dem linken Fuß ab. Vermutlich wäre der Ball auch so im Tor gelandet - Harry Kane fälschte den Schuss aber noch leicht mit dem Kopf ab - 1:0 und bereits der 25. Saisontreffer des Engländers.

Die Gäste aus Mönchengladbach bemühten sich darum, eigene Akzente nach vorne zu setzen. Das gelang nicht immer, aber in der 40. Minute, als Robin Hack den Bayernkeeper mit einem Schuss ins lange Eck prüfte. Neuer war zur Stelle, und so ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Gladbach verzweifelt an Manuel Neuer

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte - mit viel Ballbesitz für die Bayern und gelegentliche Nadelstiche der Elf vom Niederrhein. Guerreiro und Goretzka versuchten sich mit Torabschlüssen. Die Borussia kam zum wiederholten Male nach einem Eckball zu einer guten Chance, aber auch Rocco Reitz scheiterte an Neuer (60.).

Danach tat sich fußballerisch lange nicht viel. In der 78. Minute dann aber nochmal ein Raunen im weiten Rund, als es Müller mit einem Schuss von der Strafraumgrenze versuchte, aber zu hoch zielte. Im Gegenzug hatte der kurz zuvor eingewechselte Tomáš Čvančara das 1:1 für die Fohlen auf dem Fuß, als er alleine auf Neuer zulief. Sein Abschluss kam dann aber kläglich und unplatziert genau auf den Mann (79.). Die Gladbacher hätten wirklich gerne einen Punkt mitgenommen, doch auch Kevin Stöger kam nicht an Neuer vorbei (81.).

Spalier, Sprechchöre und Meisterschale für Müller

Dann die 83. Minute - Müllers Auswechslung: Der 35-Jährige klatschte alle Mitspieler und auch ein paar Gladbacher ab, die Auswechselspieler standen Spalier für den Mann, um den sich an diesem Tag alles drehte. Mit einem breiten Lachen auf dem Gesicht verließ er in seinem letzten Bundesligaspiel in München das Feld, aber noch nicht die Bundesligabühne, denn ein Spieltag kommt ja noch. Die Fans ließen ihre "Legende" mit Sprechchören hochleben - ein echter Gänsehautmoment.

Das 2:0 durch Olise (90.) war kurz vor Schluss die Zugabe nach 90 emotionalen Minuten. Und das war's dann. Es war der 14. Sieg im 17. Saison-Heimspiel für die Bayern, die um 20.39 Uhr die Meisterschale in Empfang nahmen. Schöne Geste: Kapitän Neuer überließ es Thomas Müller, sie in den Münchner Abendhimmel recken.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 11.05.2025 - 21:45 Uhr