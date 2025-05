BR24 Sport 1. FC Nürnberg: Verhilft dicker Patzer Köln zum Aufstieg? Stand: 09.05.2025 20:39 Uhr

Der 1. FC Köln steht vor dem direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Ein Geschenk von Nürnbergs Torwart Michal Kukučka kurz vor Spielende nahmen die Rheinländer dankend an. Die Clubfans hatten aber auch Grund zu feiern.

Von BR24Sport

Die nächste Trainerpremiere von Friedhelm Funkel, der letzte Heimauftritt von Enrico Valentini - die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln hielt viele Geschichten bereit. Sportlich war es Michal Kukučka, der als tragischer Held für die Schlagzeilen sorgte: Beim Stand von 1:1 leistete sich der Ersatztorwart bei seinem ersten Zweitligaeinsatz einen dicken Fehler. Die Rheinländer nahmen das Geschenk dankend an und können nun an diesem Wochenende schon auf der Couch den direkten Wiederaufstieg feiern.

Janis Antiste hatte kurz nach der Pause für die glückliche Clubführung (46.) gesorgt. Kölns Florian Kainz sorgte in der 67. Minute für den verdienten Ausgleich. In der 90. Minute war es dann erneut Kainz, der den Blackout von Nürnbergs Keeper nutzte und den 2:1-Sieg für das Funkel-Team besiegelte.

Wilder Start und viel Glück für den Club

Es war ein wilder Start im Max-Morlock-Stadion: Schon nach 90 Sekunden zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann nach einem vermeintlichen Foul von Robin Knoche an Tim Lemperle auf den Elfmeterpunkt. Erst nach Eingriff des VAR wurde der Strafstoß zurückgenommen - Lemperle war mehr über die eigenen Füße gestolpert.

Glück für den Club, der auch danach nicht recht in die Partie fand. Die Kölner blieben tonangebend und hatten durch Lemperle die nächste gute Chance, allerdings scheiterte der FC-Stürmer an Kukučka (11.). In der 19. Minute dann erneut Glück für den FCN, als Jan Thielmann nach tollem Pass von Florian Kainz nur den Innenpfosten traf.

Kölner Chancenwucher in der ersten Halbzeit

Erst langsam kamen auch die Gastgeber etwas besser in die Partie. Die ersten Torannäherungen gelangen aber erst nach einem Konter (29.) und sechs Minuten später, als Janis Antiste über das Tor köpfte. Die Rheinländer antworteten mit zwei Riesenchancen innerhalb weniger Momente: Thielmann scheiterte an der Unterkante der Latte und Luca Waldschmidt aus der Drehung am auf der Linie postierten Tim Drexler (37.). Kainz’ Mitteldistanzschuss hätte ebenfalls die Führung für die Gäste bedeuten können (44.).

Antiste trifft unmittelbar nach der Pause

Aus Club-Sicht ein mehr als glückliches 0:0 zur Pause. Dafür erwischte der FCN nach dem Wechsel den besseren Start: Nach nur 40 Sekunden durfte Tim Janisch unbedrängt flanken. Antiste war zur Stelle und sorgte für das sehr schmeichelhafte 1:0.

Der FC drängte nun mit aller Macht auf den schnellen Ausgleich und setzte sich tief in der Nürnberger Hälfe fest. Der kurz zuvor eingewechselte Linton Maina hatte dann in der 65. Minute eine "Hundertprozentige": Nach einem katastrophalen Querpass im Nürnberger Aufbau warf sich Kukučka

Es war jetzt eine Frage der Zeit, bis die Kölner treffen würden, und in der 67. Minute war es soweit: Lemperle legte nach starker Balleroberung von Waldschmidt für Kainz quer, der Kukučka aus gut zehn Metern mit dem rechten Innenrist überwand.

Fans erheben sich für Enrico Valentini

Kurz vor Schluss dann ein Gänsehautmoment für alle Clubberer: Als Enrico Valentini, der seine Karriere am Saisonende beenden wird, zum letzten Mal als Profi den Rasen des Max-Morlock-Stadions betritt, erhebten sich die feiernden Zuschauer von ihren Plätzen. Derweil spielten die Kölner weiter auf Sieg. Dann die spielentscheidende Szene, als sich Kukučka völlig unnötigerweise gegen Lemperle verdribbelte. Lemperle legte wie schon beim 1:1 auf Kainz quer, der für das erlösende 1:2 für Funkel und seine Kölner sorgte.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 09.05.2025 - 19:55 Uhr