BR24 Sport Der Müller-Abschied aus der Arena im Live-Ticker Stand: 09.05.2025 15:27 Uhr

Ein letztes Heimspiel, die letzte Schale: Thomas Müller verlässt den FC Bayern und betritt am Samstag zum letzten Mal als Spieler des Rekordmeisters den heimischen Rasen in der Münchner Arena. Alle Infos rund um seinen Abschied im Ticker.

Von BR24Sport

Die wichtigsten News zum Müller-Abschied aus der Allianz Arena

Freitag, 09. Mai 2025

15.25 Uhr: Müllers Abschiedsvideo: "Schee war's, mehr als schee!"

Thomas Müller hat seinen Fans in einem emotionalen Abschiedsvideo noch einmal ein großes "Danke für alles" zugerufen. "Schee war's, mehr als schee!", sagt Müller in dem dreiminütigen Film, den er auf seiner YouTube-Seite veröffentlichte.

In dem kurzen Streifen kommentiert Müller zu sanfter Musik seinen unglaublichen Weg vom kleinen Fan des FC Bayern über die zweite Mannschaft bis hin zum Rekordspieler des Klubs anhand von Szenen seiner so erfolgreichen Karriere. "Es war eine unglaubliche Zeit", sagt er: "Begonnen hat's in Pähl, jeder weiß es mittlerweile, der kleine Bub in der Bayern-Bettwäsche hatte einen Traum, den so viele haben."

Vor allem aber denke er an die vielen Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. "Die Mitspieler, die Gegner, auch die Schiedsrichter und vor allem natürlich die Fans. Wenn du in die strahlenden Gesichter schaust, das macht was mit dir! Das werde ich vermissen."

13.15 Uhr: Müller in der Startelf? Kompany: "Ich bin doch nicht doof"

Wird Müller im Spiel gegen Gladbach in der Startelf stehen? Wohl schon: "Ich bin ja nicht doof", quittierte Trainer Vincent Kompany die Frage nach einem Müller-Einsatz von Beginn an und lächelte dabei, ohne eine klare Antwort zu geben. "Lass uns morgen abwarten, aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören."

10.15 Uhr: Ansturm auf Sonderflock "Thomas Müller"

Zu Ehren ihrer spielenden Legende haben die Münchner einen Sonderflock mit Müller-Szenen auf dem Rücken herausgebracht. Sie zeigen den u.a. 35-Jährigen nach dem letzten Gewinn der Champions League gegen Paris 2020 und beim Triumph von Wembley 2013. Laut Angaben des Vereins kommt es zu Verzögerungen bei der Auslieferung.

9.26 Uhr: Bayern-Boss Dreesen verspricht: "Emotionaler Abschied"

Der kommende Samstag wird für Thomas Müller sehr besonders. Die Vereinslegende wird dann nach einem Vierteljahrhundert letztmals in einem Heimspiel für den FC Bayern auflaufen. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen versprach, man würde die Meisterschale und Müller, "ein bayerisches Urgestein", gebührend zu feiern, sagte Dreesen. "Ein emotionaler Abschied."

Quelle: Heute im Stadion 10.05.2025 - 15:05 Uhr